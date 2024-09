Malas noticias para Martínez: el jugador clave que se entrenó diferenciado

Boca comenzó una semana que no será fácil. Tras la derrota en el Superclásico ante River, el Xeneize atraviesa días convulsionados. Diego Martínez fue ratificado en el cargo, pero su evaluación será día a día, por lo que no tendrá margen de error en cada una de sus presentaciones.

Con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al mano a mano con Belgrano, que se disputará el sábado desde las 20 en el Gigante de Alberdi, el director técnico retomó las prácticas durante la jornada de este lunes. Mientras planifica patear el tablero, el DT recibió una mala noticia.

Advíncula será esperado hasta último momento.

Luis Advíncula, uno de los jugadores con mejor rendimiento en el último tiempo en Boca, no pudo trabajar con normalidad en el entrenamiento de este martes por la mañana. Dolido por el golpe que recibió durante el final del partido, por el cual fue reemplazado, no se movió a la par de sus compañeros y será evaluado día a día.

Como si esto fuera poco, dos de los habituales titulares también están en la mira. Marcos Rojo, de floja performance, fue reemplazado por precaución y, al igual que Pol Fernández, no tendría asegurado su lugar en el once titular. Por su parte Cristian Lema, que fue expulsado, no estará a disposición de Martínez..