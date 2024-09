Los "ojos amarillos” de Michael Jordan generaron dudas sobre su salud: qué dijo un médico de su entorno

La UEFA Champions League contó entre sus espectadores con uno de lujo. El nuevo formato del torneo continental por excelencia a nivel clubes atrajo a sus filas nada menos que a una leyenda del deporte internacional como Michael Jordan, 6 veces campeón de la NBA con Chicago Bulls y 6 veces elegido Mejor Jugador de las Finales. El para muchos más grande de la historia de su deporte estuvo en Mónaco observando el duelo que el equipo del principado le ganó al FC Barcelona por 2-1. Pero si bien algunos sonrieron al verlo, otros se preocuparon al hacerlo con detenimiento. Y se preguntaron por su estado de salud.

Jordan tiene una de sus tantas propiedades en Mónaco, por lo que decidió acercarse al Estadio Louis II para disfrutar de la primera fecha de la Champions. No pudo esconderse de los medios pese a la gorra que decidió ponerse sobre su cabeza y se lo vio en un palco junto a su esposa Yvette Prieto y charlando con el presidente del equipo culé, Joan Laporta. Jordan fue fotografiado enseguida y las imágenes se volvieron virales por el color de sus ojos, que preocupó a los fanáticos. No es la primera vez que se ven en el ex NBA dos ojos amarillentos, algo que ya se había notado en la serie de Netflix The Last Dance y que también había generado controversia.

Con los días, los “ojos amarillos” del multicampeón de NBA se volvieron un tema central en las redes sociales y empezaron las especulaciones sobre su salud. Como consecuencia, un médico cercano al exjugador debió salir a aclarar la situación: “Sus ojos son `anictéricos´, tienen lo que llamamos una esclerótica sucia o fangosa”, le explicó a Reddit. Pero la técnica y poco comprensible explicación no satisfizo a los aficionados del deporte, con lo cual otra persona de su entorno decidió aportar algo más de claridad: “Mike está bien. Va al médico, simplemente está envejeciendo y las fotos recientes no deberían ser una razón de preocupación. No quiere ser recordado como alguien que luce enfermo y abatido, la próxima vez que lo veamos se verá mucho mejor”.

La misma fuente le dijo a Daily Mail que el propio Jordan se sintió “avergonzado” de la viralización de las fotos. “Él aprecia la preocupación de los fans, pero está un poco avergonzado por cómo lo ve la gente. No quiere que lo recuerden como alguien enfermo o indispuesto”, sostuvo, además de aclarar que Jordan transita sus días jugando al golf regularmente y así se mantiene en forma a sus 61 años. Sin embargo, muchos que ya habían visto los amarillentos ojos de Jordan en otra ocasión no se tranquilizaron por las justificaciones y esbozaron dos teorías.

¿Por qué Michael Jordan tiene los ojos amarillos?

Según su entorno, sus ojos no denotan ninguna enfermedad o problema de salud. Pero distintos medios esbozaron dos teorías con las que buscaban explicar el color de los mismos. La primera, según el diario español Mundo Deportivo, sugiere que podría estar relacionado con la ictericia (como se dijo), una condición que provoca un tono amarillento en la piel. Pero se hizo hincapié sobre un matiz: que la ictericia está ligada a un aumento de bilirrubina en sangre, consecuencia habitualmente de un problema hepático. Y la segunda es más contundente: que el GOAT del básquet está atravesando problemas en el hígado a raíz de desórdenes alimenticios o un consumo excesivo de alcohol. Por lo pronto, todo eso está lejos de confirmarse y desde el lado de la estrella intentaron brindar toda la calma posible.