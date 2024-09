La reacción de Chiquito Romero a la sanción de Boca: “Hablé con el Consejo y me…”

La reacción de Sergio Romero luego de la derrota de Boca Juniors en el Superclásico el último sábado en la Bombonera generó muchas repercusiones negativas. Además del repudio general de los hinchas, desde el club le aplicaron una sanción de dos partidos sin poder ser convocado. A su vez, no es seguro que sigan contando con él para el próximo año.

Este martes, luego de reunirse el Consejo De Fútbol y de conocerse cuál sería el castigo por su actitud, Chiquito concedió una entrevista para El Canal De Boca y habló del incidente: "Expresé lo arrepentido que estaba de la situación que vivimos, del momento. Hay que bajar los humos e ir al vestuario pensando qué pasó en la cancha y pensando en lo que viene", comenzó a decir.

El arrepentimiento de Chiquito Romero

"Lamentablemente no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado con el árbitro que para mí en la última jugada era gol para nosotros. No me aguanté el momento y tuve una reacción horrible, fea. Tuve que pedir disculpas al hincha, al presidente, al club, a mis compañeros y a mi familia también porque gran parte son hinchas de Boca y aman ver a Boca", explicó a continuación.

Además, dio detalles de la reunión que mantuvo con los dirigentes: "Hable con el Consejo de Fútbol y me comunicaron la sanción de dos partidos sin estar entre los convocados. Uno entiende que como profesional tiene que haber una sanción para que no se vuelva a repetir y no se crean que todo es libre. Hablamos de eso, de lo que fue el partido en si, de lo que estamos viviendo y de dar todo de nuestro lado sacar el club adelante y comiencen los triunfos", reconoció.

Lo que hablaron Romero y el Consejo de Fútbol

Por último, Romero le dedicó unas palabras al hincha xeneize: "Las disculpas están, si son aceptadas o no, lo veremos con el paso del tiempo. Yo seguiré transpirando esta camiseta para que a Boca le vaya bien, tanto en entrenamientos como cuando me toque volver a jugar, y trataré que al club le vaya bien. A lo que yo vine a este club es salir campeón", concluyó.