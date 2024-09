El padre de Colapinto le respondió a Sainz por su queja: "No sé de qué..."

“Salí relativamente bien, pero en la curva 1 llegó un Williams por el interior, frenando tardísimo, creo que fue Franco Colapinto, que casi nos lleva puestos a dos o tres en la primera curva. Riesgos que tomás cuando eres rookie (novato), que no sabes dónde frenar en la curva 1", declaró Carlos Sainz sobre la maniobra en la largada.

Las palabras del piloto español de Ferrari tras la tercera carrera del hombre de 21 años en la Fórmula 1 fueron tema de debate. Entre la gran cantidad de respuestas que se generaron, la del padre del argentino fue una de las que más llamó la atención. Sin dudar, Aníbal dejó clara su postura.

La largada de Colapinto en Singapur

En su diálogo con TN, aseguró: “No sé de qué se queja Sainz". Posteriormente, sobre lo que considera una buena característica de su hijo, sumó: "Ha realizado buenas largadas desde la época del karting, pero bueno, esto es distinto a todo”.

Posteriormente, a la hora de hablar sobre las posibilidades de Franco Colapinto de cara a la temporada 2025, reconoció que hasta el momento no hay ninguna confirmación: “Para el 2025, hoy por hoy no tiene butaca, es la verdad. Pero bueno, seamos optimistas, hay que tener fe y paciencia”.

Tras su 11ª lugar en el GP de Singapur, el mismo Franco se refirió a lo que viene: "Tengo muchas cosas que aprender. Y sí, luego veremos qué puedo hacer el año que viene. No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo. Y estamos trabajando muy, muy bien juntos".