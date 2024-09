Vicente Taborda disparó contra Diego Martínez: “En Boca nunca…”

El regreso de Vicente Taborda a Boca, tras su destacado paso por Platense, había generado mucha expectativas tanto en el Xeneize (que en ese momento contaba con Jorge Almirón como entrenador) como en el jugador, quien estaba ansioso por jugar y luchar por la Copa Libertadores con la camiseta de su amado club.

Las declaraciones de Taborda

Sin embargo, las cosas no se dieron como lo imaginaba el volante, y con el arribo de Diego Martínez todo cambió. Ayer, luego de la victoria del Calamar ante Central, habló y apuntó contra el DT: "En Boca, la verdad, no estaba en los planes del técnico, no estuve nunca. El fútbol es así, a veces tenés que salir de un lado para llegar a otro, quizás, y es el paso que estoy dando".

"Me dolió mucho, más que nada porque soy un chico del club. Estuve desde los nueve años ahí. A veces hay cosas que no dependen de uno y me tocó aceptarlo, quizás no era de la manera que yo esperaba mi paso por ahí", agregó el talentoso volante.

Sobre su presente, expresó: "Ahora ya tengo la cabeza cambiada, ya estoy acá, lo que pasó, pasó, son cosas que en la carrera de futbolista uno tiene que aceptar. Y como digo, estoy acá y voy a dejar todo para que Platense esté donde se merece".

Es importante destacar que Taborda extendió su contrato con Boca hasta 2027, ya que originalmente tenía vínculo hasta finales de 2026. Su nuevo préstamo en Platense es hasta diciembre de 2025, sin costo ni opción de compra, lo que significa que deberá regresar al Xeneize al finalizar ese período.