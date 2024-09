Un campeón del mundo con Boca, contra Martínez y Riquelme tras el Superclásico

Un River alternativo se quedó con tres puntos de oro en su visita a la Bombonera. Con gol de Manu Lanzini en la primera etapa, el Millonario venció a un pálido Boca por la mínima diferencia. Como consecuencia, el Xeneize vive horas complicadas en todos sus planos.

Durante la jornada de este lunes, la figura de Diego Martínez fue tema de análisis. Si bien está confirmado que dirá presente ante Belgrano en el Gigante de Alberdi, su continuidad pende de un hilo. Otro de los apuntados fue Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual presidente de la institución.

Traverso estalló tras la derrota en el Superclásico

Cristian Traverso, multi campeón con la camiseta de Boca, no dudó en expresar su postura sobre el presente del Xeneize. En la pantalla de TyC Sports, manifestó: "A mí un técnico que todo el año estuvo con el pianito, poner y sacar, y ayer estaba en modo pasivo... Algo pasó y yo no lo sé. Pero lo voy a descubrir. Voy a descubrir qué es lo que pasó. Si te armaron el equipo, no tendrías que haber dirigido más”.

“¿Sabés por qué? Porque si vos me decís a mí, como jugador, que Rojo está mejor que Anselmino, como compañero me siento un boludo. Entonces, yo le suelto la mano al técnico este porque no me está respetando el grupo por una orden que viene de arriba. No sé si Román le dijo ‘ponelo’ o se lo insinuaron, o ‘este tiene que jugar...’", añadió el campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental del 2000.

Para finalizar, contra Diego Martínez, Traverso sentenció: "¡No, hermano, tienen que jugar los que están bien! Y si querés poner a Cavani porque tiene calidad, ponelo, pero no lo saques a Milton Giménez. Toda la semana hinchando las pelotas con esto. ¿Y después qué veo? A Kevin Zenón de 11. Después te lo voy a desglosar. En la conferencia me mareé”.