La sanción que Boca le impondrá a Romero por su furiosa reacción en el Superclásico

La derrota ante River caló hondo en los hinchas y también en el plantel de Boca, ya que los ánimos quedaron caldeados y todo empeoró aún más, cuando Sergio Romero protagonizó un incidente con socios del Xeneize que se encontraban en el sector de plateas.

La reacción de Romero

A raíz de los insultos recibidos, Chiquito salió del túnel y quiso tomarse a golpes de puño con una persona, lo que motivó la intervención de sus compañeros y los efectivos de Seguridad. Además, ante lo acontecido, desde el Gobierno de la Ciudad le labraron una contravención y el arquero lo confirmó posteriormente.

"Ya la firmé y ofrecí disculpas al muchacho que me la trajo. Estuve mal, los hinchas tienen derecho a expresarse. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, caliente, pero me encontró. Se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera pero ya está", declaró el arquero en zona mixta.

Tras revisar detenidamente los videos del incidente, la dirigencia, liderada por Juan Román Riquelme, decidió imponer una sanción económica al futbolista y están considerando aplicar un castigo deportivo adicional, aunque aún no está completamente confirmado.

Por otro lado, cuando se identifiquen a los socios que agredieron a los jugadores, se les aplicará el derecho de admisión y se les impondrá una suspensión provisional.