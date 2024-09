La polémica confesión de Leo Paredes a Susana Giménez sobre el Mundial de Qatar: “Ahora lo puedo decir”

A casi dos años de la última victoria de la Selección argentina en la Copa del Mundo, los protagonistas de la albiceleste aún tienen anécdotas inéditas que compartir sobre el torneo. Este domingo, Leandro Paredes reveló un detalle sobre el partido contra Países Bajos en cuartos de final.

El pelotazo de Paredes

En el programa de Susana Giménez, al que fue invitado junto a Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Roma habló sobre aquel intenso enfrentamiento con los dirigidos por Louis Van Gaal. Específicamente, compartió detalles sobre el pelotazo que lanzó hacia el banco de suplentes, lo que intensificó aún más la tensión del partido.

Susana, al recordar la jugada, preguntó por qué lo hizo y si fue intencional. “Sí, fue a propósito. Ahora que pasó mucho tiempo lo podemos decir. Fue más que nada porque el clima antes del partido estaba muy tenso, por las declaraciones que habían hecho jugadores y cuerpo técnico de ellos“, dijo Paredes entre risas

Luego, en la misma línea, bromeó por no haber impactado a ninguno de los rivales: “Cuando pasó la jugada del banco, que la pelota me quedó ahí. Menos mal que no le pegué a nadie. Encima le erré“.

Con el retorno de Lionel Messi, quien se ha recuperado de su lesión en el tobillo, los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para afrontar en octubre las jornadas 9 y 10 de las Eliminatorias Conmebol. El jueves 10, enfrentarán a Venezuela de visita a las 18, hora argentina, mientras que el martes 15 recibirán a Bolivia a las 21.