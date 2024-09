La lista de concentrados de River para recibir a Colo Colo, con una vuelta clave

Luego del gran triunfo ante Boca en la Bombonera el último sábado, River Plate se encuentra plenamente enfocado en el duelo de este martes ante Colo Colo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se jugará desde las 21.30 en el Monumental con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Tras el 1-1 en la ida, el Millonario necesita ganar para asegurarse el pasaje a semis, mientras que un empate lo llevaría a la definición por penales y una derrota, naturalmente, lo dejaría afuera.

Este lunes, Macelo Gallardo dio a conocer la lista de concentrados para este crucial compromiso. Los dos arqueros convocados son, como de costumbre, Franco Armani y Jeremías Ledesma. En cuanto a lo que es la defensa, estarán presentes Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pirez, Federico Gattoni, Fabricio Bustos, Agustín Sant'Anna, Enzo Díaz, Milton Casco y Marcos Acuña.

La lista de convocados de River para recibir a Colo Colo. (Foto: River Plate)

En el mediocampo, los volantes elegidos son Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Santiago Simón, Maxi Meza Ignacio Fernández, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini y Claudio Echeverri. Por último, los delanteros que dirán presente ante el Cacique serán Adam Bareiro, Pablo Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Entre estos nombres, resalta el regreso clave de Meza, quien no pudo estar disponible en el Superclásico por terminar tocado en el partido de ida en Libertadores. El Muñeco decidió resguardarlo y podrá volver a contar con él para la revancha contra Colo Colo. El ex Independiente, una pieza determinante del plantel, se perfila para arrancar en el once titular...

Por otro lado, se destaca la presencia de Funes Mori en la lista, quien no jugaba en el primer equipo de River ni era convocado desde agosto y que volverá a ser tenido en cuenta tras la expulsión de Paulo Díaz. Igualmente, quien seguramente reemplace al chileno en la formación será González Pirez. Además, tras su gran actuación contra Boca, Colidio podría jugar desde el inicio, peleándole un lugar a Nacho Fernández o al Diablito Echeverri.