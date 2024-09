El comunicado de Boca con la sanción a Chiquito Romero y la decisión de Riquelme a futuro

Sergio Romero se posó en el centro de la tormenta luego de su escandalosa reacción tras el Superclásico del pasado sábado. Post derrota ante River, cuando se encaminaba rumbo a los vestuarios, Chiquito se cruzó cara a cara con un grupo de hinchas de Boca que no dejaba de insultarlo.

El arquero había bajado los escalones, volvió sobre sus pasos, y posteriormente descargó su furia ante la platea de la Bombonera. "Decímelo en la cara", repitió antes de lograr ser calmado por sus compañeros. Más tarde, antes de abandonar el estadio, realizó su pedido de disculpas.

El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro… pic.twitter.com/0HJFz4EnjL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 24, 2024

Las horas posteriores transcurrieron con la incertidumbre sobre cuál sería la sanción que caería sobre la figura del exarquero de la Selección argentina. Durante la jornada de este lunes por la noche, el Consejo de Fútbol determinó los pasos a seguir tras el escándalo.

Sergio Romero no será tenido en cuenta por las siguientes dos fechas (ante Belgrano en condición de visitante y contra Argentinos Juniors en la Bombonera). Además, estaría tomada la decisión de un arquero en enero para que les compita el lugar tanto a él como a Leandro Brey.

Además, la institución aseguró que logró identificar a los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. "Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos. Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club", cerró el comunicado.

El pedido de disculpas de Romero

Luego de bañarse y antes de abandonar el estadio, Romero realizó su esperado pedido de disculpas: "Voy a arrancar por lo importante. Ofrecerle mis disculpas a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza".

"Obviamente que ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo, eso está de más decirlo. Queríamos ganarlo como ellos y no se dio. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó, entonces se me fue la cabeza", completó el arquero de Boca luego del escándalo.

Al ser consultado sobré qué le dijeron, Romero finalizó: "Me puteó. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente. Me encontró y volví. No quería que suceda, pero ya está. Le ofrezco mis disculpas al hincho de Boca, porque están en su derecho de expresarse".