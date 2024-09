Las posibles sanciones que el Consejo de Fútbol evalúa tomar contra Chiquito Romero

Sergio Romero protagonizó un verdadero escándalo tras la finalización del Superclásico. El arquero de Boca se retiraba hacia los vestuarios cuando tomó una polémica decisión que lo depositó en el centro de la escena. Tras bajar las escaleras, volvió sobre sus pasos y fue un búsqueda de un plateísta que lo estaba insultando.

La imagen, como era de esperarse, no tardó en volverse viral a través de las redes sociales. El cara a cara entre Chiquito y los hinchas fue tendencia, mientras el resto de los futbolistas del Xeneize, y también los efectivos de seguridad, intentaban ponerle paños fríos a la situación.

El pedido de disculpas de Romero

Antes de retirarse del estadio, Romero pasó por la zona mixta y se expresó por lo sucedido: "Voy a arrancar por lo importante. Ofrecerle mis disculpas a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza".

"Me puteó. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente. Me encontró y volví. No quería que suceda, pero ya está. Le ofrezco mis disculpas al hincho de Boca, porque están en su derecho de expresarse", sentenció el arquero.

Como consecuencia, desde el Consejo de Fútbol de Boca planifican tomar cartas en el asunto. Si bien no se ha hecho oficial qué medida tomarán, puertas adentro saben que sancionarán a Romero. La medida puede ser económica, deportiva o las dos juntas