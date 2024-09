La espectacular maniobra de Colapinto en la largada de Singapur y la insólita queja de Albon: “¿Qué está haciendo?”

Si algo más hacía falta para que Franco Colapinto demuestre que está a la altura de la Fórmula 1, fue la largada que realizó en el GP de Singapur. El argentino, que salió desde el 12° lugar, traccionó muy bien y al ver que tenía la chance de avanzar lugares, no dudó. Estiró la frenada y saltó al noveno lugar sin correr riesgos.

La espectacular largada de Franco

La maniobra fue elogiada por las diferentes transmisiones, aunque algunos pilotos se quejaron. Uno de ellos fue su compañero en Williams, Alex Albon, que al ver cómo apareció el auto de Colapinto en esa primera curva, dijo en la radio: "Franco está haciendo divebombed (atacar en la curva desde lejos). ¿Qué está haciendo?”.

Sin embargo, una vez que finalizó la competencia, el tailandés fue nuevamente consultado al respecto y cambió su visión: “Su maniobra estuvo bien. Creo que se sorprendió también. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho lo mismo. Ví la maniobra y creo que al final fue un buen movimiento de Franco”.

“Obviamente él fue por la maniobra, creo que podía girar a la izquierda, Carlos (Sainz) podía girar a la izquierda y luego yo podía girar y terminamos en línea recta juntos. No hubo malas intenciones. Nuestra carrera fue un poco complicada y al final tuvimos problemas también, así que no hubo daños severos”, agregó.

Colapinto también hizo referencia la maniobra: “Fue una buena salida, vi un lugar por dentro y me tiré. Es muy importante la largada acá y me metí en los puntos gracias a eso. Avancé dos puestos que me ayudaron a meterme y, bueno, después una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde".