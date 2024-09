Atento, River: ya está asignado el árbitro que dirigirá la revancha ante Colo Colo

River Plate está de fiesta. En medio de la semana más complicada del año, logró llevarse un triunfazo como en la Bombonera contra Boca por la fecha 15 de la Liga Profesional en un choque por demás particular, puesto que jugó con un once inicial repleto de suplentes. Esta victoria le sirve no solamente para ganar un poco más de terreno en el campeonato local, sino también para encarar de la mejor manera posible desde lo anímico la revancha ante Colo Colo.

Este martes desde las 21.30, el Millonario recibirá al Cacique por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con el 1-1 en la ida en Chile, los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo para asegurarse el pasaje a semis. Un empate llevaría la serie a la definición por penales (ya no corre el gol de visitante, por lo que no importa la cantidad de goles), mientras que una derrota, naturalmente, los dejaría eliminados.

Andrés Matonte será el árbitro de River-Colo Colo en el Monumental. (Foto: archivo)

Este domingo, la Conmebol dio a conocer la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en este trascendental compromiso. El juez principal será el uruguayo Andrés Matonte. Será la cuarta vez que dirija a los de Núñez. En las tres ocasiones anteriores, el balance es positivo para los de la banda roja con dos triunfos y una derrota.

Uno de los felices antecedentes se corresponde justamente en un choque contra Colo Colo, en el que River se impuso 4-0 en la fase de grupos de la Libertadores 2022. En esa misma edición e instancia, con el mismo réferi, hubo otra victoria, 2-0 para la ocasión frente a Fortaleza. El encuentro restante fue una caída contra Inter de Porto Alegre 2-1 en la revancha de los octavos de final de 2023, que terminaría en la posterior eliminación por penales.

Además, también se sabe quiénes acompañarán a Matonte durante este nuevo partido. Su compatriota Leodán González estará en la cabina a cargo del VAR. Por su parte, los árbitros asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. ¿Podrá el Millonario aumentar su racha positiva con el juez uruguayo, o los trasandinos pondrán tablas en el global?