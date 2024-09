Tras el escándalo, habló Chiquito Romero y dejó un mensaje para los hinchas de Boca

Sergio Romero se robó todas las miradas luego de la finalización del Superclásico disputado en la Bombonera. River venció a Boca por 1-0, con gol de Manuel Lanzini, y sumó tres puntos que le permiten seguir ilusionándose con acortar distancias con los animadores del certamen.

Tras la derrota, el arquero del Xeneize protagonizó un tenso momento. Cuando se encaminaba, junto al resto de sus compañeros, rumbo a los vestuarios, tuvo un particular cruce con los plateístas de la institución. Chiquito había bajado los escalones, volvió sobre sus pasos y fue a buscar a una persona particular. Tras algunos segundos, lograron calmarlo y la situación no pasó a mayores.

Las disculpas de Chiquito Romero

Luego de bañarse y antes de abandonar el estadio, Romero realizó su esperado pedido de disculpas: "Voy a arrancar por lo importante. Ofrecerle mis disculpas a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza".

"Obviamente que ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo, eso está de más decirlo. Queríamos ganarlo como ellos y no se dio. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó, entonces se me fue la cabeza", completó el arquero de Boca luego del escándalo.

Al ser consultado sobré qué le dijeron, Romero finalizó: "Me puteó. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente. Me encontró y volví. No quería que suceda, pero ya está. Le ofrezco mis disculpas al hincho de Boca, porque están en su derecho de expresarse".