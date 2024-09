La frustración de Franco Colapinto tras quedar muy cerca de la Q3 en Singapur: "Da bronca no..."

Luego de haber quedado afuera por apenas 31 milésimas de la Q3 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, Franco Colapinto habló con los medios y no ocultó su bronca por lo ocurrido. El argentino expresó estar frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero a la vez conforme por el trabajo general realizado hasta el momento con el equipo Williams.

La bronca de Colapinto

"Estuve muy cerca de la Q3. Es una pena porque siempre encontrás 30 milésimas. No me abrió el DRS en la entrada a la recta, perdí un poco, y no pude rotar bien en la lena, la 13, y ya perdí capaz una décima. Un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero igualmente es una muy buen qualy", expresó con sinceridad.

Luego, expresó su conformidad: "Alex (Albon) tenía una mejora en el auto que yo no tenía, que daba bastante más performance, por lo que haber quedado cerca de el es positivo, pero viendo qué tan cerca quedamos da bronca no haber entrado".

"Estoy conforme, si, contento no, pero hay que pensar en mañana. Es una carrera muy larga, mucho calor y me tengo que preparar bien. Puede ser un buen día mañana. Tenemos muy buen ritmo así que esperemos ir para adelante. Va a ser una carrera muy dura", cerró el nacido en Pilar.

Este domingo, el argentino largará desde las 12da posición y buscará avanzar. Tendrá a su compañero de equipo a su lado y Williams intentará nuevamente meter a los dos autos en los puntos. La carrera comenzará a las 10 de nuestro país.