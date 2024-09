La frase tajante de Oldrá sobre el arbitraje, tras la derrota de Godoy Cruz ante Unión: "No voy a..."

Fue una semana adversa para Godoy Cruz. La terminó de la peor manera, tras la derrota por 3 a 1 en su visita a Unión de Santa Fe. El equipo de Daniel Oldrá tuvo que sortear muchas complicaciones, mayoritariamente relacionadas a las bajas del equipo, para llegar al encuentro. El resultado no se las dejó pasar.

Oldrá no pudo contar con el Indio Fernández, Lucas Arce, Martín Luciano y Federico Rasmussen. Aún así, el Tomba se las ingenió para mostrarse competitivo desde el inicio. De hecho, arrancó ganando gracias al tanto de Salomón Rodríguez, que a priori fue anulado pero luego ratificado por el VAR.

Las declaraciones de Oldrá, gentileza Planeta Tomba

Godoy Cruz no pudo sostener el ritmo y en el segundo tiempo fue absorbido por Unión, que jugó mejor con el impulso de su gente. Lo dio vuelta y terminó cerrando el marcador adverso para un Tomba que no puede seguir dejando puntos en el camino, si pretende luchar por una plaza a la Copa Libertadores.

Sobre el final del encuentro el propio Oldrá refirió a esa lista de bajas y aún así se mostró conforme por el rendimiento de su equipo. "Lo que hicimos fue meritorio con un montón de bajas a último momento. Competimos de igual a igual y en los últimos 10 minutos merecimos el segundo. Me siento orgulloso de mis futbolistas", señaló.

Luego, evitó una polémica al hablar del arbitraje: "Con respecto al árbitro no voy a acotar nada, lo vieron ustedes, que por ahí están más tranquilos y pueden tener una mejor evaluación".

Finalmente, se refirió a si el empate rápido de Unión pudo haber influido en la caída de su equipo. "Puede ser, que luego en algunos momentos del partido no defendimos bien, pero no tanto. En el segundo tiempo, recién después de los veinti algo tuvieron las situaciones. Antes no pasaba prácticamente nada. El gol es de otro partido, desde afuera. Fue un partido entre dos equipos que saben ser intensos y al menos nosotros siempre estábamos pensando en el arco contrario. Nos tocó esta vez perderlo", cerró.