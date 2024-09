Godoy Cruz: el precio de un plantel corto que puede dejarlo sin Libertadores

Que el Gato Oldrá da la cara en las bravas ya no es ninguna novedad a esta altura del partido. Que tiene un plantel corto, tampoco. Godoy Cruz volvió a padecer la sábana corta y nuevamente le quedaron descubiertos los pies. Unión de Santa Fe le ganó 3 a 1, le cortó la racha de 6 partidos sin derrotas y le imposibilitó meterse en la zona directa a la Copa Libertadores 2025. En la recta final de la temporada, la falta de variantes pueden dinamitar el sueño continental.

La previa del partido contra el Tatengue ya fue accidentada: sin Lucas Arce jugó Facundo Ardiles (una de las caras nuevas, que viene del ascenso, apenas acumulaba 70 minutos desde su llegada y nunca había sido titular. Del otro lado de la defensa, sin Luciano, la opción obligada tuvo que ser Pereyra. Pero ha ese panorama bastante emparchado se sumó la ausencia de un referente como Rasmussen, que sigue a maltraer con su bendita contractura. Por él, Mateo Mendoza, un chico que pinta muy bien pero apenas tiene 19 años.

Al mediocampo ya le faltó de antemano su GPS llamado Indio Fernández pero en la previa del encuentro también se mancó Gonzalo Ábrego. Por eso, el tridente tuvo a Bruno Leyes, Vicente Poggi y Gastón Moreyra, otra de las caras nuevas, más apuesta que realidad. Y pará de contar, porque no hay mucho más para elegir entre las opciones.

Unión le ganó con poquito.

Lo mismo se repite en ataque: Altamira-Rodríguez-Barrea son el tridente titular pero en el banco, Oldrá ve todavía que a Torres le falta mucho porque volvió a quedarse calentando a un costado. Ayer probó con el colombiano Pérez, a quien todavía le falta para acomdarse al fútbol argentino. Recuperar a Juan Bautista Cejas, quien no volvió a ser el mismo post lesión, sería un bálsamo para la ofensiva, a la que no se le caen del placard las alternativas.

Así y todo, con lo que hay, Godoy Cruz está en la mitad de tabla de la Liga Profesional y tiene aspiraciones de Copa gracias al muy buen primer semestre de esta temporada. Con 13 fechas por delante, el desafío será, como mínimo mantenerse dentro de los clasificados a Sudamericana. Aún con el pendiente ante San Lorenzo, la agenda asoma con pesos pesados como Boca Juniors y el puntero Vélez Sarsfield más duelos contra encumbrados como Atlético de Tucumán o Huracán.

El objetivo Libertadores está solo a un punto pero el nivel que viene exhibiendo el equipo (no gana hace cuatro encuentros) parecen no ser suficientes para meterse en el próximo torneo continental. En ese caso, habrá que pagar el precio de un plantel que se remendó con incorporaciones y no refuerzos, contentándose con no haber parido con los promedios.