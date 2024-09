La picante frase del Kily González tras el triunfo de Unión que lo prende a la cima: "El club necesita una muestra de..."

Unión ganó con contundencia y gustó en el estadio 15 de Abril. Fue 3 a 1 ante Godoy Cruz a pesar de que el Tomba había abierto el marcador. El equipo del Kily González no mermó en su rendimiento y en el segundo tiempo pudo imponerse a base de un buen juego.

El técnico habló en conferencia de prensa finalizado el partido y se mostró orgulloso por el rendimiento de sus jugadores e ilusionado con lo que se viene, teniendo su equipo a tres puntos del puntero Vélez. "El equipo demostró mucho carácter, mucha personalidad. Mucho juego. Tenemos a todos los jugadores en un nivel muy alto. Fue un partido en el que creo que la gente de Unión, Más allá de este partido, viene ya identificándose de una manera muy buena. Hoy logramos de nuevamente transmitirles esa ilusión de competir . Como lo dije desde que llegué acá: es un club que necesita una prueba de que se puede, de que todos juntos podemos contra todo y todos hasta el final", reconoció el Kily.

Una frase -la del final- muy similar a la que expresó en declaraciones posteriores al partido ante Belgrano, en el que un fallo arbitral le negó el triunfo y permitió el empate de Matías Suárez, sobre el final. En aquel entonces ya había manifestado el "contra todos", en referencia a los arbitrajes.

La declaración del Kily González

Luego, hizo un análisis del encuentro: "Este fue un partido, más allá de ese gol (el de Salomón Rodríguez que significó el 1-0), casi perfecto. Ese gol quizás en otro momento nos hubiese golpeado mucho pero ahora seguimos jugando de la misma manera. Este es el camino que tenemos que hacer, necesitábamos un partido así, superando todos los contratiempos que tuvo el partido".

Por otro lado, el Kily González se refirió a las críticas que fue recibiendo cuando mermó el rendimiento de su equipo. "Después de un momento feo de Unión nos cuestionaban, hacía tres partidos que no ganábamos y eso les pasa a todos los equipos. Después de una serie de resultados ahora estamos a tres puntos del primero, con chances de clasificar a copas. Ojalá que sigamos así , tenemos que descansar y pensar en Sarmiento".

Finalmente, el DT de unión fue consultado por el autor del segundo gol, Lionel Verde, juvenil que ingresó en la segunda etapa. El Kily no se limitó a hablar de él sino también rescató el trabajo de otros chicos y de su cuerpo técnico. "Me alegra no solo lo de Lionel sino también lo de Juan Pablo (Ludueña, juvenil de 21 años que fue titular) y Rafa (Profini, juvenil de 21 años que debutó en el ST) que debutó en el club donde hizo las inferiores. Esto demuestra que a las palabras hay que remarcarlas con hechos. Felicitar también a mi cuerpo técnico porque estamos en todas los detalles para ver a todos los chicos. Hacen un esfuerzo muy grande para darles todas las herramientas desde lo humano a lo futbolístico. Después ellos demuestran el compromiso que tienen hacia nosotros", sentenció.