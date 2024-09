La fuerte advertencia de Moretti a Ortigoza: "Si no renuncia a la CD de San Lorenzo, lo vamos a…"

Este jueves se dieron a conocer una serie de videos en los que se puede observar a Néstor Ortigoza agredir física y verbalmente a su expareja, Lucía Cassiau, enfrente de su pequeño hijo. Estas graves imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se filtraron luego de que los dos se hubieran denunciado mutuamente en una causa que investiga la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza.

La misma mañana en la que se hizo pública toda esta situación, San Lorenzo, en donde el exfutbolista es vocal y recientemente fue manager deportivo, sacó un comunicado oficial. En el mismo, repudió los hechos y le exigió a su ex ídolo la renuncia a su cargo, del cual no pueden despedirlo puesto que fue elegido en las últimas elecciones por el voto de los socios y solamente podría irse por cuenta propia.

Los videos de Néstor Ortigoza agrediendo a su ex pareja

Finalmente, este viernes habló al respecto el presidente Marcelo Moretti, quien viene de visitar al Papa Francisco (reconocido fanático del Ciclón) en el Vaticano. En conversación con Olé, contó cómo se enteró de la noticia y lanzó una fuerte advertencia: "Sorprendió pero rápidamente activamos lo que es el protocolo del club, así que primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no renuncia, vamos a sacarlo", aseguró.

"Él no respondió. Obviamente uno lo respetaba como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos los respetamos. Pero esto es un tema personal y es un tema que obviamente hay que tenerlo con mucho cuidado porque hay un protocolo que está vigente en el fútbol argentino", agregó el mandatario a continuación, en la misma sintonía.

El comunicado oficial que compartió el club al respecto. (Foto: captura @SanLorenzo)

Hace un tiempo que la relación entre Moretti y Ortigoza está rota, con declaraciones cruzadas y muchas discusiones que desembocaron en que en el último tiempo el exjugador fuera relegado de su rol como director de fútbol. "No hablo desde que le dije que no lo queríamos en el cargo. Hace creo que un mes y medio, no recuerdo la fecha, fue antes del partido con Mineiro. El último partido que estuvimos en el vestuario juntos fue con Tucumán. Y después de ahí, nunca más", relató.