El picante pronóstico de Arturo Vidal para la revancha entre River y Colo Colo: "Va a ser una guerra, pero..."

El empate 1-1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Colo Colo y River Plate dejó la serie más que abierta. Sin bien los de Núñez son los favoritos, cuentan con un plantel más completo (por lo menos desde los nombres) y corren con la ventaja de cerrar la llave de local, los de Santiago demostraron ser un equipo muy duro y tuvieron muchas oportunidades para quedarse con la victoria en su estadio.

Además de tener a un DT acostumbrado a este de definiciones como lo es Jorge Almirón (llego a dos finales: 2017 con Lanús y 2023 con Boca), cuenta en sus filas con una figura de clase mundial como es Arturo Vidal. A pesar de sus 37 años y de que en el último tiempo venía arrastrando una serie de lesiones, fue uno de los mejores jugadores de la cancha en el primer partido, con una asistencia para el gol de la igualdad. En él están puestas en gran parte las esperanzas de los hinchas albos.

Vidal en un duelo aéreo con Borja durante la ida en Chile. (Foto: Fotobaires)

A falta de pocos días para la revancha en Argentina, The King compartió una transmisión en vivo con el streamer Davoo Xeneize, en la que habló del duelo que jugaron esta semana. "Sentí que fuimos superiores. Nos salió casi a la perfección, sólo nos faltó el triunfo. Dejamos los nervios de lado y jugamos como sabemos", comentó, contento por lo hecho por Colo Colo en Chile.

A su vez, analizó lo que fue su rendimiento individual y aseguró que siempre lo entusiasma mucho disputar la Copa Libertadores: "En la ida me sentí bien, volví a ser el que yo quiero: el agresivo, el que deja la vida en la cancha. Me gusta pelearme con los rivales y con la gente, me hace sentir vivo".

Y, como no podía se de otra forma, fue fiel a su estilo y lanzó un picante pronóstico para la vuelta en cancha de River: "Va a ser una guerra, pero le tengo mucha confianza a mi equipo y sé que podemos sacar un buen resultado". A lo que agregó luego una provocativa frase: "Me gusta jugar estos desafíos con el estadio lleno en contra mío, por eso me tengo confianza", sentenció Vidal.