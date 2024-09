De Pumas a TDI, la súper agenda del rugby del fin de semana

Se acerca un fin de semana repleto de actividad para el rugby, que tendrá la presentación de Los Pumas por la quinta fecha del Rugby Championship en Santiago del Estero, como así también la disputa de una nueva fecha del Torneo del Interior y el torneo Clausura. Imperdible.

El plato fuerte de la jornada será el partido de Los Pumas ante Sudáfrica en el estadio Madre de Ciudades. Desde las 18, el elenco dirigido por Felipe Contepomi intentará hacer historia frente a los actuales campeones del mundo y líderes del certamen. Hasta el momento, Argentina nunca logró tres triunfos en una misma edición de este campeonato y, en caso de conseguirlo, llegará con chances de conquistar el título a la última fecha.

Los Pumas chocan ante los Springboks. (Los Pumas)

Horas antes comenzarán a disputarse los duelos correspondientes al Torneo del Interior. En este caso, Marista chocará ante Jockey de Córdoba con transmisión de ESPN en la plataforma Disney +. Los Curas vienen de derrotar a CURNE y van por su segunda victoria al hilo. Por su parte, Los Tordos recibirá a Gimnasia y Esgrima de Rosario con la intención de cosechar su tercera alegría en fila.

En la versión "B", Banco Mendoza será anfitrión de Uni de Mar del Plata en Chacras de Coria en busca de su primer triunfo, mientras que Liceo intentará extender su gran presente en su visita a Sporting de Mar del Plata. Todos los encuentros están programados a las 14.

Marista, Los Tordos, Liceo y Banco Mendoza jugarán en el Torneo del Interior. (Rugby De Cuyo)

Además, el sábado se jugará la fecha 4 del torneo Clausura con los siguientes duelos: Los Tordos vs Banco Rugby, San Jorge vs Marista, Liceo vs Rivadavia, Teqüe vs Peumayén, Banco Mendoza vs Universitario y el domingo cerrarán la jornada Belgrano y Tacurú.