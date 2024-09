Ofertaron US$ 15 millones por Medina para llevárselo ahora: la decisión de Boca

El mercado de pases en Argentina está cerca de su conclusión, con fecha para este viernes 6 de septiembre. Las grandes ligas de Europa ya lo cerraron este fin de semana, aunque todavía algunos países tienen unos días más para seguir incorporando, como es el caso de Turquía, cuyo libro se extiende hasta el viernes 13. En ese sentido, uno de los grandes equipos del fútbol otomano, el Fenerbahçe, volvió a la carga por uno de los mejores valores de Boca Juniors, Cristian Medina.

Los Canarios Amarillos habían ofertado hace algunas semanas unos 11 millones de dólares por el 80% del pase del volante, propuesta que fue rechazada desde el Consejo de Fútbol. Ahora subieron el monto y pusieron sobre la mesa unos 15 millones por la totalidad del pase (la cláusula del jugador es de 20 millones), más bonos por objetivos y una plusvalía del 20% para futuras ventas.

Mirá el video

Esto se da luego de que la semana pasada Medina fuera captado en un video en el que se lo veía expresándole a Miguel Merentiel en medio de un entrenamiento su deseo de cambiar de club y emigrar a otra liga, entendiendo que a sus 22 años ya no tenía mucho más margen de seguir esperando. "Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida", se había lamentado.

Sin embargo, pese a lo tentadora de la oferta del Fenerbahçe y los deseos del futbolista de irse, desde la dirigencia no pretenden desprenderse de él. El Consejo de Fútbol ya se lo dijo en privado y también lo expresó de manera pública el lunes pasado, en la previa del partido ante Estudiantes. "Tenemos muchas ofertas por muchos jugadores y estamos contentos con él, lo queremos muchísimo, es muy importante para el equipo y por ahora seguirá acá", había advertido Raúl Cascini, quien recalcó que "la cláusula es de 20 millones".

Sin señales de que puedan cambiar de parecer en el corto plazo, a menos que desde Turquía hagan una propuesta superadora, todo indica que Medina continuará siendo jugador de Boca, al menos hasta que se abra el próximo mercado de pases en enero. El mediocampista, que tuvo su debut con 18 años en 2021, acumula 155 partidos vistiendo la camiseta azul y oro, en los que marcó 9 goles y asistió otros 10. En este 2024, fueron 25 encuentros disputados con 3 tantos y 3 asistencias.