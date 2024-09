La confesión de Armani tras no ser convocado por Scaloni para la Selección: “Hablé con Lionel y es un…”

Luego del empate entre Independiente y River, Franco Armani, anunció que cumplió un ciclo de la Selección argentina tras quedar al margen de la lista de convocados por el Lionel Scaloni para las próximas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Mirá el video

El Pulpo reveló que habló con el entrenador y explicó la decisión: "Hablé con Lionel Scaloni y Martín Tocalli, el entrenador de arqueros. La realidad es que es un ciclo cumplido con la Selección. Como lo manifesté cuando renové contrato con River, se hace un poco difícil llegar al Mundial (del 2026)".

"Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad. Lo disfruté muchísimo porque fueron muchos años, desde el 2018 cuando llegué a River. Me tocó vivir el mejor momento de la Selección: ganamos todo y lo disfruté muchísimo. Desde 2018 cuando llegué a River que no paré, tuve poco descanso pero lo disfruté muchísimo y estoy agradecido con los compañeros que me brindaron respeto, afecto y cariño", agregó.

A partir de ahora, Armani expresó que será un fanático más: "Claro que voy a apoyar a la Selección y a mis compañeros a pesar de que vayamos a estar concentrados en Pilar fue la mejor etapa de la historia. Les mando un gran cariño. Siempre va a estar el cariño para mis compañeros de la Selección, fueron muchos años con momentos muy lindos"

Con la camiseta argentina, el arquero disputó 19 partidos y fue parte de los planteles que conquistaron el Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América, las de 2021 y 2024, así como la Finalissima en 2022. En todas esas competiciones, el portero titular fue Emiliano Martínez y Armani jugó un encuentro en la Copa América de 2021, ante Bolivia. También formó en dos partidos del Mundial de Rusia 2018 y seis en la Copa América 2019, disputada en Brasil.