El lamento de Oldrá tras el pálido empate de Godoy Cruz como local: "No me gusta..."

Con su empate ante Central Córdoba, Godoy Cruz perdió la oportunidad de trepar al segundo lugar de la tabla Anual, el cual lo hubiese depositado en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2025. El Tomba no mostró su mejor versión ante un rival que jugó durante más de 70 minutos con un hombre menos.

Tras la finalización del encuentro, en conferencia de prensa, Daniel Oldrá enfrentó los micrófonos. El director técnico, autocrítico como de costumbre, reconoció que su equipo no mostró su mejor versión durante la jornada de este lunes en el estadio Malvinas Argentinas.

El DT se lamentó por los dos puntos que perdió su equipo. (Foto: Santiago Tagua / MDZ).

Para comenzar, el DT de Godoy Cruz expresó: "No me gusta irme cuando veo que mi equipo no juega bien. Estuvimos imprecisos en los pases también. Ahora tenemos casi 15 días para descansar y volver a retomar lo que veníamos haciendo hasta Riestra. Creo que también con Lanús hicimos un gran segundo tiempo. Sé que la gente se acostumbró a ver otras cosas, pero son los momentos de los equipos. En el fútbol argentino son poquitos los equipos que terminan jugando bien. Se hace difícil y muy duro".

Sobre la ausencia de un futbolista clave como lo es el Indio Fernández, Oldrá reconoció: "El Indio para nosotros es súper importante, pero lamentablemente tuvo una molestia en ese tobillo que lo tiene a maltraer. Amaneció con el tobillo hinchado y no pudo estar. El partido del miércoles nos tocó un poco. Esto es fútbol y la cabeza también juega".

"Hoy intentamos darle aire al equipo con algunos chicos que entraron, pero el equipo no jugó bien y eso es lo que más me molesta. El hincha de Godoy Cruz se acostumbró a ver el equipo de una forma y cuando no le podemos dar eso nos duele", sentenció el Gato.