El descargo del relator de la Fórmula 1 tras el comentario que no le gustó a Colapinto: “Perdón, Franco…”

Luego del gran debut que tuvo en la Fórmula 1, Franco Colapinto habló ante los medios y lanzó una particular queja. Mientras expresaba sus sensaciones por haber cruzado la meta en el puesto 12 del Gran Premio de Italia con el Williams, el argentino le pidió a Antonio Lobato, conocido relator español, que no le diga ítalo-argentino, ya que es solo argentino.

El mensaje, que lo lanzó con una sonrisa, tuvo mucha repercusión y el cronista realizó un sincero descargo en sus redes sociales donde, además, elogió su tarea en Monza: "Quiero dedicarle unas palabras a un piloto que me ha sorprendido, que es Franco Colapinto, piloto argentino, argentino, argentino. Que en el corralito me ha nombrado diciendo que me dijeran que no es ítalo-argentino, que es solo argentino. Tiene pasaporte italiano, pero no es ítalo-argentino, es argentino".

"Así que perdón Franco, sé que nos sigues. Tranquilo, lo dije una vez, pero tus compatriotas tomaron la única vez que lo dije en los entrenamientos libres y lo han prácticamente viral", agregó Lobato y después comenzó a elogiar su tarea: "Vaya carrera que se ha marcado Franco Colapinto, sin haber dado más de seis vueltas seguidas en un coche de Fórmula 1".

"Sin la preparación física necesaria para aguantar una carrera completa de F1. No lo ha hecho mal, si no es por error en clasificación, quizás hubiera estado más cerca de Albon y quizás hubiera estado en persecución de puntos en el final de la carrera. Me ha sorprendido, ojalá que en la próxima carrera, más preparado, pueda hacer un buen papel", siguió.

Para finalizar, dijo estar contento de tener a un argentino en la F1: "Es bonito tener un argentino en la Fórmula 1. El acento argentino mola, el acento de mexicano de Checo (Pérez) mola, el acento español de Carlos (Sainz) y Fernando (Alonso) mola, que haya cada vez más latino está muy bien. Lo que pasa es que no sabemos qué pasará con Franco el año que viene, seguramente será piloto de pruebas de Williams, pero no tiene asiento para el próximo año".