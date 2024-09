Atento, Boca: el resultado del estudio médico a Chiquito Romero tras su golpe en el hombro

Luego del necesarísimo triunfo ante Rosario Central el fin de semana, Boca Juniors ya está pensando en el duelo de este sábado ante Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. Tras este importante compromiso, se vendrá una seguidilla de clásicos por la Liga Profesional, primero contra Racing en Avellaneda y luego el Superclásico contra River en la Bombonera.

Estos tres encuentros son cruciales para el Xeneize, especialmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana, que lo obliga a pelear hasta al final en los dos frentes del ámbito local. Conseguir buenos resultados ante estos rivales es vital para encarar este doble objetivo, y Diego Martínez necesitará el plantel lo más completo posible. En ese sentido, hay novedades sobre unos de los jugadores más importantes del equipo, Sergio Romero.

El último sábado ante el Canalla, Chiquito sufrió un muy duro golpe en su hombro derecho tras un choque con Enzo Copetti cerca del final del partido, lo que lo obligó a abandonar el campo de juego en el carrito médico, siendo reemplazado por Leandro Brey. Las imágenes dan cuenta de que quedó muy dolorido, y se generó mucha preocupación por su salud.

El domingo se realizó los estudios médicos correspondientes y los resultados, que se conocieron este lunes, arrojaron buenas noticias, ya que quedó totalmente descartada una lesión de gravedad. El arquero ya se reincorporó a los entrenamientos, aunque durante el resto de la semana seguirá bajo supervisión médica y realizará trabajos de kinesiología.

Si bien el panorama es positivo, aún no es seguro que Romero llegue al 100% para el encuentro contra Talleres. Su presencia o no para el partido se determinará en los próximos días. Teniendo en cuenta que Boca no podrá contar con los uruguayos Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel ni con el peruano Luis Advíncula por las convocatorias a sus respectivas selecciones, sumado a la baja de Edinson Cavani por lesión, poder tenerlo a Chiquito sería un gran alivio para Martínez.