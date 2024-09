Quién es Gabriel Bortoleto, el brasileño que lucha con Colapinto por una butaca en Sauber en 2025: tiene el apoyo de Neymar

La Argentina se llenó de expectativas cuando el jefe de Williams James Vowles inundó en elogios al piloto de su escudería Franco Colapinto y dijo que el pilarense había demostrado “merecer un asiento en la Fórmula 1 en 2025”. Pero lo cierto es que, de las 20 plazas disponibles, solo una parece carecer aún de dueño, y es la de Sauber (que desde 2026 será Audi). El equipo suizo ya acordó con Nico Hulkenberg para la próxima temporada y lo más probable es que el segundo asiento no lo ocupen ni Valtteri Bottas ni Guanyu Zhou, los pilotos actuales de Sauber. Por lo tanto, crece la expectativa de Colapinto. Pero hay una realidad: el gran candidato para ocupar ese lugar se llama Gabriel Bortoleto, tiene 19 años, es brasileño, cuenta con el apoyo de Fernando Alonso y brilla en la Fórmula 2.

Franco Colapinto llamó la atención y mucho de los fanáticos del automovilismo desde su llegada a la Fórmula 1 solo semanas atrás. Pero Sauber, antes de eso, ya tenía los ojos puestos en el joven Bortoleto de 19 años y nacido en São Paulo, que no paraba de crecer. El argentino debutó en Monza y logró un valioso 12º puesto, pero, en la Fórmula 2, Bortoleto ya le había metido presión: fue el ganador del Gran Premio italiano. Algo similar sucedió en el siguiente circuito. Colapinto brilló en Bakú con un 8º puesto y sus primeros 4 puntos en el Gran Circo, pero, al mismo tiempo, Bortoleto acabó 4º en el Gran Premio de Azerbaiyán, sumó 11 unidades, y llegó a la cima del campeonato de la Fórmula 2, eclipsando la gesta del de Williams.

Bortoleto ganó en Monza cuando Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1. (Foto: Motorsport)

La lucha codo a codo del argentino es con un piloto muy talentoso y observado desde hace tiempo por las grandes escuderías. Gabriel Bortoleto comenzó su carrera en los kartings, como casi todos, y compitió allí hasta los 15 años. En 2019, dio el salto a los monoplazas y en 2020 debutó en la Fórmula 4. Desde entonces, su crecimiento ha sido muy marcado. Tanto que, en 2023, luego de pasar por categorías regionales y brasileñas y en su temporada debut en la Fórmula 3, se consagró campeón con el equipo Trident. Antes de cumplir 19 años, el paulista ya tenía en su palmarés 8 poles, 19 podios, un Campeonato y las siguientes 7 victorias: en el Campeonato de Italia de Fórmula 4 (Muggello 2020), en el Stock Car Brasil (2021), en el Campeonato de Fórmula Regional Asiática (Yas Marina 2022), dos en el Campeonato de Fórmula Regional Europea (Spa y Barcelona 2022) y dos en la Fórmula 3 (Sakhir y Melbourne 2023).

En septiembre de 2022, Bortoleto se unió como cliente a la agencia que posee el español Fernando Alonso llamada A14 Management, que representa a pilotos. Desde entonces, el asturiano lo ha iluminado con consejos y apoyo y se ha comportado como una suerte de mentor. De hecho, Alonso lo elogió estos días, en un contexto en el que todos se pelean por la última plaza restante de cara a la temporada 2025. “Se ha ganado pasar a la Fórmula 1. Veremos qué nos depara el futuro. Creo que es cuestión de tiempo antes de que pase”. Bortoleto ya había destacado el rol del piloto de Aston Martin el año pasado, luego de consagrarse campeón de la Fórmula 3: “Y si hay una persona que merece mucho crédito por mi temporada, además de todos los que trabajan conmigo, es él (Alonso). Es un tipo que me ha ayudado mucho. Le estoy muy agradecido”.

Colapinto correrá en Singapur pensando en su futuro en el Gran Circo. (Foto: archivo)

No solo tiene el apoyo de una leyenda como Fernando Alonso, sino de una de las escuderías más exitosas en la historia del Gran Circo: el año pasado, Bortoleto se unió a McLaren como parte de su Programa de Desarrollo de Pilotos. Como los de Woking tienen bien cubiertas sus plazas con Lando Norris y Oscar Piastri y no pretenden cambiarlas pronto, mostraron su apoyo para que otro equipo cuente con Bortoleto en caso de lo desee el joven lo desee. “Si (Mattia, de Ferrari) Binotto viniera a mí... cuando tienes un talento así, definitivamente no vas a impedir que tenga una oportunidad en la Fórmula 1”, dijo ayer Andrea Stella, director deportivo de los de naranja. McLaren no se interpondrá en el desarrollo de Gabriel Bortoleto. Una mala señal para quienes sueñan con ver a Colapinto arriba del Sauber.

RB está muy cerca de firmar con Liam Lawson para reemplazar a Daniel Ricciardo. Williams tiene asegurados a Alex Albon y Carlos Sainz. Y Mercedes apostará por Kimi Antonelli para ocupar el asiento que dejará libre Lewis Hamilton. La única plaza restante en la Fórmula 1 para 2025 está en Sauber y el argentino Franco Colapinto, aunque en poco tiempo ha hecho los suficientes méritos para ingresar a la conversación, tiene la difícil tarea de impresionar al equipo más de lo que lo hizo Gabriel Bortoleto. En este contexto de incertidumbre y ansiedad, el brasileño recibió un guiño no menor. Neymar Jr. subió a su historia de Instagram una publicación de la Fórmula 2 en la que se destacaba a Bortoleto como el flamante líder del campeonato y escribió: “Brasil en la cima y listo para hacer historia. Buena suerte”.