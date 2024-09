La fuerte condición que Williams podría ponerle a Sauber para que Colapinto siga en la F1 en 2025

Franco Colapinto comenzará este viernes su tercer desafío como piloto de Fórmula 1. El argentino deberá sortear las calles del peligroso circuito de Singapur, otro escenario desconocido para él, y desde ayer está en ese país trabajando para no dejar nada librado al azar. Sin embargo, mientras se enfoca en la carrera, los rumores de un posible arribo a Sauber para el 2025 continúan.

Es sabido que el Stake F1 Team KICK Sauber (Audi en 2026) es el único equipo que tiene una butaca disponible para la próxima temporada y las actuaciones del argentino han generado mucho interés en los directivos. En las últimas horas salió a la luz que en Brasil podrían ofrecerle un contrato por cuatro años, pero Williams pretende poner ciertas condiciones si es que esto ocurre.

Vowles lo quiere en la F1 y buscará que Franco siga en 2025.

La principal es que sea una especie de préstamo con la posibilidad de repesca, algo que se usa mucho actualmente en el fútbol, para que cuando la escudería británica lo necesite pueda tenerlo sin que esto genere un problema. Pero, desde la escudería alemana, estarían dispuestos a pagar un resarcimiento por la formación del argentino y quedarse por completo con su ficha.

“No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio”, dijo James Vowles, jefe de Williams sobre esta chance y agregó: “En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia"

Este viernes se disputarán dos prácticas libres (6.30 y 10.00, horario de Argentina) en Marina Bay. El sábado 21 se llevará adelante el tercer entrenamiento (6.30hs) y luego la clasificación(10.00hs). Y la carrera, que constará de 51 giros, será el domingo 22 de septiembre a partir de las 9 de la mañana (de Argentina).