Bomba: Carlos Tevez podría ir a dirigir al club más grande del Ascenso

El ciclo de Rodolfo de Paoli apenas duró cinco partidos en Colón. El confuso presente que atraviesa el Sabalero se basa en resultados y el ex DT de Independiente Rivadavia y Patronato, entre otros, poco pudo hacer ante esto. Luego de la caída con Brown de Adrogué, los dirigentes comenzaron a trabajar en la búsqueda de un reemplazante y en esa lista aparece Carlos Tevez.

El Apache fue ofrecido al club, según cuentan en Santa Fe y su nombre tuvo el visto bueno de la mayoría de los directivos, aunque el presidente de la institución, Víctor Godano, no está convencido de apostar por él en este momento clave del campeonato de la Primera Nacional.

Colón busca DT y podría ser Carlos Tevez.

Los dirigentes no desean actuar de la misma forma que lo hicieron con De Paoli, a quien contrataron pocas horas después de destituir a Iván Delfino, pero saben que la chance de tener a Tevez es una opción que puede beneficiar el impulso anímico que podrían tener los futbolistas que se están jugando el ascenso para volver a la Liga Profesional lo antes posible.

Sin embargo, este es un punto que puede ser una desventaja para Carlitos, ya que no tiene no tiene experiencia en esta categoría y que no ha dirigido a ninguno de los jugadores del plantel, a excepción de haber coincidido con Paolo Goltz en Boca. Las próximas horas, entonces, serán clave para saber qué decisión toman.

Mientras tanto, el plantel trabajó este martes bajo las órdenes de Martín Minella, quien es un hecho que dirigiría al equipo en el partido del próximo sábado a las 14 ante Almagro, en José Ingenieros.