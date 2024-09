¿Romero o Brey? Al Loco Gatti le preguntaron quién debe atajar ante River y no dudó: "Hoy es más..."

La Bombonera es el escenario elegido para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Este sábado, 21 de septiembre, los dos equipos más importantes de nuestro país se verán las caras, desde las 16, en el marco de la 15ª fecha del torneo de la Liga Profesional.

Boca viene de perder ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y River, que jugó este martes por la Copa Libertadores, igualó 1-1 ante Colo Colo en condición de visitante. Ahora, ambos clubes piensan solamente en lo que será una nueva edición del partido que nadie quiere perderse.

Según Gatti, Chiquito Romero debe ser el titular ante River.

Entre los miles de comentarios que hay en torno al duelo que se robará todas las miradas durante el fin de semana, uno que se destacó del resto fue el de Hugo Gatti. El Loco, palabra autorizada a la hora de hablar sobre la vida del Xeneize luego de defender su arco durante 417 partidos, se metió en una materia que conoce y mucho.

Ante la discusión que existe sobre quién debería ser el dueño del arco de Boca en el mano a mano ante River, el hombre de 80 no dudó: "Chiquito tiene que jugar, tiene experiencia y hoy es mas que Brey. Mal como está ahora y no tan seguro es mejor que Brey, sin lugar a dudas”.

Por último, en su diálogo con Bolavip, fue consultado sobre el retorno de Marcelo Gallardo al Millonario. Allí, Gatti no dudó en bajarle el precio al Muñeco: “Terminemos con el técnico, el técnico no tiene nada que ver con un partido de fútbol. El fútbol es de los jugadores. Acá parece que Gallardo es… Pero Gallardo no hace goles y no hace nada. Den la responsabilidad a los jugadores, los únicos dueños del fútbol”.