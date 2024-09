Las bombas del presidente de Colo Colo contra el árbitro Claus: "No sabemos cuáles son sus intenciones, pero..."

Como era de esperarse, las polémicas estuvieron a la orden del día en el primer chico de la serie entre Colo Colo y River. Chilenos y argentinos, que disputaron la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, igualaron 1-1 por los goles de Germán Pezzella y Carlos Palacios.

Para la revancha, que se disputará el martes 24 de septiembre en Núñez, habrá dos futbolistas que no podrán decir presente debido a que fueron expulsados sobre el final del encuentro. Estos son Paulo Díaz en el Millonario y Maximiliano Falcón en el Cacique. Ambos, fueron de la partida.

Tras el encuentro, quien se refirió a esta situación fue Aníbal Mosa. El presidente de Colo Colo no dudó en liquidar al árbitro del encuentro por su actuación y, además, aseguró que el club trabaja junto a sus abogados para quitarle la tarjeta roja al defensor central uruguayo.

El presidente de Colo Colo liquidó al árbitro.

Para comenzar, el directivo expresó: “Fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Borja sobre Emiliano Amor es una asquerosidad, en cualquier parte eso es expulsión. Lo de Peluca (Falcón) no se ve en ninguna parte. Tuvimos el árbitro en contra, pero nos paramos de igual a igual frente a River”.

“Creemos que los árbitros no tienen que ser protagonistas. Este árbitro jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero ustedes y 42 mil personas fueron testigos de que se cargó para el otro lado. Ojalá que la Conmebol tome nota de esto y que no arbitre en un buen tiempo porque lo único que hace es echar a perder el espectáculo”, añadió Mosa sobre la performance de Claus.

Para finalizar, sobre la decisión del Cacique tras el partido, sentenció: "Estamos hablando con nuestros abogados, mañana (miércoles) vamos a conversar con ellos. Están viendo las imágenes y cómo podemos apelar porque no es para expulsión, no tiene por dónde. Paulo Díaz le dijo de todo, Peluca me estaba contando... No sabemos por qué el árbitro hizo esto, pero haremos lo que tengamos que hacer porque es injusto. En este tipo de instancias, tienen que haber árbitros más serios”.