Godoy Cruz viaja a Santa Fe con una baja más que sensible

Daniel Oldrá tiene poco tiempo de trabajo y muchas bajas pensando en Unión. El duelo ante el Tatengue será este viernes desde las 20, un partido importante para Godoy Cruz, como todos los que tiene por delante. Es que si quiere meterse en la próxima Copa Libertadores, deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles (hoy estaría entrando a Copa Sudamericana por tabla general).

El plantel viajará hoy rumbo a la provincia santafesina vía terrestre y quedará concentrado esperando el compromiso de la fecha 15. l Gato sabe que tendrá ausencias de peso, entre ellas, la del Indio Fernández. El volante uruguayo sigue con los problemas en su tobillo y volverá a decir ausente (Lanús fue su último partido, perdiéndose los duelos contra Central Córdoba y Sarmiento de Junín).

El Indio lleva dos partidos afuera y sumará uno más.

El mediocampista se suma a las otras bajas obligadas que tendrá el equipo: Lucas Arce llegó a la quinta amarilla, mientras que Martín Luciano continúa recuperándose de un desgarro.

A ese panorama complicado hay que agregar la situación de Federico Rasmussen, que no está al 100% desde hace varios encuentros. El central viajará pero su presencia dentro del once titular no está confirmada (en caso de no llegar, su lugar lo ocupará Mateo Mendoza).

Empezando a armar un posible once titular, Godoy Cruz podría poner en cancha a Franco Petroli en el arco, Facundo Ardiles, Pier Barrios, Rasmussen o Mendoza y Pereyra en la línea de cuatro defensores; Bruno Leyes, Vicente Poggi y Gonzalo Ábrego como volantes más Facundo Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea en el tridente de ataque.