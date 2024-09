El tremendo ofrecimiento que Sauber podría hacerle a Franco Colapinto

Mientras Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío dentro de la Fórmula 1, los rumores sobre una posible llegada al equipo Stake F1 Team KICK Sauber (que pasará a ser Audi en 2026), aumentan. Si bien tiene competencia, se trata de Gabriel Bortoleto, líder del campeonato de la Fórmula 2, sus actuaciones en Monza y Bakú lo han puesto un escalón por encima.

Un importante medio internacional expresó que durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, que será del 1 al 3 de noviembre, el equipo le ofrecería al argentino un contrato por cuatro años para quedarse con la única butaca disponible para el 2025, ya que Liam Lawson seguramente reemplazará a Daniel Ricciardo en el Visa Cash App RB F1 Team.

Colapinto es seguido de cerca por Sauber.

Sin embargo, una posible traba tiene que ver justamente con la cantidad de años que pretende Sauber. Tanto Williams, a quien pertenece Colapinto, y McLaren, que apoya a Bortoleto por medio de su Academia, no quieren perder a sus joyas por tanto tiempo debido a que ante alguna eventualidad pretenden ser ellos quien aprovechen su talento.

James Vowles, jefe de Williams, confirmó que intentarán llegar a un acuerdo para poder "prestarlo": "Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí".

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene. No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio", agregó con firmeza.