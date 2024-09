El jueves, el sorteo: ¿Qué chances tiene Argentina en el Final 8 de la Copa Davis?

Argentina logró meterse entre los 8 mejores equipos de la Copa Davis después de cinco años, tras una gran performance en Manchester, en la que se impuso al local Gran Bretaña y a Finlandia y perdió ante Canadá, campeón del certamen en 2022. El equipo capitaneado por Guillermo Coria y protagonizado por Sebastián Báez (26º), Francisco Cerúndolo (31º), Tomá Etcheverry (34º) y los doblistas Andrés Molteni (30º) y Máximo González (34º) terminó el grupo en el segundo puesto, detrás de los norteamericanos comandados por Felix Auger-Aliassime, y ahora espera por el sorteo que se realizará el jueves, que arrojará el país que será su rival en los cuartos de final de Málaga, entre el 19 y el 24 de nombre. ¿Las opciones? Dos potencias y grandes candidatos al título.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la ciudad costera de Málaga, España, será el anfitrión del “Final 8” de la Copa Davis a finales de noviembre, pocos días después de que concluya el ATP Finals, el último torneo de la temporada. El formato consiste en una eliminación directa de series al mejor de tres partidos (dos singles y un dobles), desde los cuartos de final hasta la final, y el campeón defensor es Italia, que venció a Australia en la serie decisiva de 2023. Argentina, al haber finalizado 2º en su zona, quedó en la parte superior del cuadro y espera por su rival, que conocerá este jueves, de entre dos opciones: Italia, justamente, o Estados Unidos. El que no le toque, jugará ante Australia, también segundo en su zona de los clasificatorios. Y por la parte baja aparecen otros cuatro países: Canadá, España, Países Bajos y Alemania.

Cerúndolo cosechó dos victorias y una derrota en la última fase de grupos. (Foto: archivo)

Italia, Estados Unidos y un panorama complejo

El primer posible rival de los argentinos es nada menos que el vigente campeón Italia, que en 2023 volvió a levantar la Ensaladera después de 47 años. Se trata de un equipo que cuenta entre sus filas nada menos que con el número 1 del mundo Jannik Sinner, aunque el de San Candido no jugó los clasificatorios y su país no lo necesitó para meterse en el “Final 8”. Además, está Lorenzo Musetti, el talentoso chico de 22 años y revés a una mano que es el 19º del mundo y atraviesa su mejor temporada, con medalla de bronce en París 2024 incluida. Y un Matteo Berretini que, aunque está lejos de su mejor nivel y careció de regularidad en el último tiempo, no deja de ser un finalista de Grand Slam (Wimbledon 2021) y ex 6 del mundo. Vavassori-Bolelli fue el dobles en la última serie y Flavio Cobolli completó el equipo; eso sin mencionar que hay otros italianos como Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi o el joven Luca Nardi que perfectamente podrían ser parte.

Se trata del mejor momento en la historia del tenis italiano y, sin dudas, para Argentina sería un obstáculo casi imposible de sortear; al menos si juega Sinner. Si el Nº1 del mundo se ausenta, claro, las oportunidades crecen notoriamente. Aun así, Musetti no sería fácil de vencer. Pero Cerúndolo ya supo hacerlo en la final de Umag (2-6, 6-4 y 7-6) de este año y podría ir por una nueva hazaña. En el dobles, González y Molteni tendrían un desafío más que complejo, ya que Andrea Vavassori es el 9º del mundo en la disciplina y el experimentado Simone Bolleli, el 12º. Cabe aclarar que la superficie techada y rápida no es la preferida por los argentinos, pero también que en ella dieron el batacazo y vencieron a la Gran Bretaña del joven del momento, Jack Draper (20º).

Estados Unidos, el otro posible rival, es tan fuerte como Italia, pero su realidad es todo lo contrario a la de Sinner y compañía. Porque es el equipo que más veces ha ganado la Copa Davis (38) y el país del que mejores tenistas han surgido en la historia del deporte. Pero su actualidad es muy distinta: hace 17 años no levanta la Ensaladera y hace 21 que uno de los suyos no resulta campeón de un Grand Slam (Taylor Fritz no pudo en el último US Open, perdió la final ante Sinner). Aunque, si se quiere ser justo, debe reconocerse que en los últimos años han surgido jóvenes norteamericanos de gran talento que quieren llevar a su país a lo más alto y tienen con qué. Cinco de ellos están entre los 20 primeros del ranking: Taylor Fritz (7º), Tommy Paul (13º), Sebastian Korda (15º), Frances Taifore (16º) y Ben Shelton (17º).

Fritz, la mejor carta con la que podría contar el equipo estadounidense de Copa Davis. (Foto: @Taylor_Fritz97)

Ninguno de esos cinco estuvo en la fase clasificatoria y eso puede ser un dato alarmante, porque demuestra que Estados Unidos fue capaz de ganar su grupo con un equipo alternativo: Reily Opelka, Brandon Nakashima y los doblistas Austin Krajicek y Rajeev Ram. Sin embargo, se espera que el capitán Bob Bryan llame a sus estrellas para el “Final 8”. Ninguno es un tenista imbatible, pero evidentemente no será sencillo para los argentinos ganar dos de los tres puntos. El juego de Fritz y Shelton, sobre todo, se adecúa muy bien a la superficie indoor. Cerúndolo venció al 7 del mundo el año pasado (está 1-1), pero Báez lleva cinco derrotas consecutivas sin incluso llevarse un set. Arroje lo que arroje el sorteo, Argentina no será favorita. Pero tampoco lo era en la previa ante la local Gran Bretaña, unos días atrás.