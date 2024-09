Atento, River: el fuerte pedido que evalúa hacer Colo Colo ante Conmebol para la vuelta

La llave de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Colo Colo se definirá el próximo martes 24 de septiembre, en el estadio Monumental. Ambos directores técnicos deberán realizar al menos un cambio obligado, por las expulsiones de Paulo Díaz y Maximiliano Falcón.

Los zagueros, que se cruzaron varias veces a lo largo del encuentro, se retiraron la zona de vestuarios cuando faltaba un puñado de minutos para la finalización del duelo. Esta situación indignó al equipo chileno, quien tomará cartas en el asunto por considerar injusta la decisión de Raphael Claus.

El presidente reveló el pedido que planifica realizar Colo Colo.

Aníbal Mosa, presidente del Colo Colo, enfrentó los micrófonos post 1-1 y aseguró que la institución trasandina trabaja junto a sus representantes legales para solicitar la anulación de la tarjeta roja que recibió el uruguayo. "Estamos hablando con nuestros abogados".

"Están viendo las imágenes y cómo podemos apelar porque no es para expulsión, no tiene por dónde. Paulo Díaz le dijo de todo, Peluca me estaba contando... No sabemos por qué el árbitro hizo esto, pero haremos lo que tengamos que hacer porque es injusto. En este tipo de instancias, tienen que haber árbitros más serios”, aseguró el mandamás del Cacique.

El antecedente en el que se basaría Colo Colo

En septiembre de 2018 Boca recibió a Cruzeiro en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Transcurrían 70 minutos de juego cuando Esteban Andrada salió a despejar con los puños y Dedé, que llegó a la carrera, terminó cabeceando su rostro. Tras la revisión en el VAR, el futbolista brasileño vio la tarjeta roja por considerar que fue una acción temeraria con fuerza desmedida.

El golpe que recibió Andada

Luego de que los brasileros presentaran una queja formal ante Conmebol, el ente madre del fútbol sudamericano dio el visto bueno y el defensor fue habilitado para afrontar la revancha. "La Conmebol decidió anular los efectos jurídicos de la expulsión del jugador Anderson Vital da Silva, en el partido disputado en fecha 19 de septiembre de 2018, entre los equipos de Boca Juniors y Cruzeiro, en consecuencia, el jugador se encuentra habilitado para disputar el siguiente partido de la CONMEBOL Libertadores 2018", expresó el ente, aceptando que tanto el VAR como el árbitro de campo se habían equivocado al sacarle la roja a Dedé. ¿Ocurrirá algo similar con Falcón?