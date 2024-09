Así es el Gran Premio de Singapur, la próxima carrera de Colapinto: se corre de noche y fue sede de un escándalo en 2008

“Ya quiero correr en Singapur”, dijo Franco Colapinto ni bien ganó sus primeros cuatro puntos desde que llegó a la Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Fue elogiado por su colega Lewis Hamilton, por Sergio Agüero, por el jefe de su equipo Williams James Vowles y su padre aseguró que “se debe un encuentro con Lionel Messi”, pero el bonaerense no pierde el foco y tras su histórico 8º puesto en el circuito de Bakú se muestra concentrado en el futuro próximo. El domingo 22 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de Argentina, la Fórmula 1 volverá a agasajarlo. Será en el difícil Gran Premio de Singapur, el pionero de las carreras nocturnas, y en el que allá por 2008 se vivió una inolvidable polémica.

Colapinto tampoco conoce el circuito de Marina Bay, pero en Bakú terminó 8º. (Foto: archivo)

El GP de Singapur se lleva adelante en el circuito callejero de Marina Bay y se realiza de noche, para que en Europa y el resto de occidente la carrera pueda verse en horarios más lógicos que la madrugada. Aunque entre 1966 y 1973 se corrió en esta ciudad-estado, recién en 2008 se inauguró el Gran Premio que hoy se conoce, año en el que la victoria se la llevó el Renault de Fernando Alonso, en medio de una controversia. Recorre las zonas de Downtown Core, Marina East, Marina South y Straits View y tiene una longitud de 4,94 kilómetros, que multiplicada por las 62 vueltas que deben dar los pilotos alcanza un total de 306 km. Suele tener un clima húmedo y caluroso y los pilotos pueden perder entre 3 y 4 kilos a raíz de su transpiración.

Así fue la carrera en Singapur en 2023 desde el auto de Sainz

Colapinto tendrá sus primeras dos prácticas el viernes 20 a las 6.30 y 10 hora argentina, respectivamente. El sábado a las 6.30, la tercera, y ese mismo día a las 10 de la mañana buscará rendir en la Qualy como hizo en Bakú, donde llegó hasta la Q3 y se clasificó 9º. El domingo a las 9 disputará la carrera en la que no abundan los sobrepasos. Aunque, cabe destacar, recientemente fue comunicada una modificación en el circuito de Marina Bay que favorecerá el espectáculo y a la que Colapinto deberá prestarle atención. Se agregó una cuarta zona de DRS entre las curvas 14 y 16, algo que hace tiempo pedían los pilotos, pero que la FIA no había ejecutado por falta de unanimidad en el pedido. En 2023, la pista ya había sido modificada: el trazado pasó de tener 23 curvas (era la segunda luego de Yeddah -27- con más giros) a 19 y aquello también buscaba colaborar con los adelantamientos.

Williams ya está en Singapur y se prepara para la carrera del domingo. (Foto: @WilliamsRacing)

El escándalo de Renault en 2008

El Gran Premio de Singapur tiene una particularidad y es que desde su inauguración en 2008 siempre hubo al menos un Safety Car durante la carrera. Es un circuito peligroso, es cierto, y propenso a los accidentes… pero no puede obviarse que la situación de aquel 2008 fue particular. En aquella temporada, el ganador de la carrera fue Fernando Alonso y nadie sospecho de nada. No fue hasta un año después que se desató el escándalo, cuando Nelson Piquet Jr., que entonces era su compañero en Renault, confesó que había chocado su monoplaza intencionalmente por orden directa de los ingenieros del equipo.

Buscaban atraer un Safety Car para acercar a Alonso, que había clasificado 15º tras algunos problemas en la Qualy, a los primeros puestos. El plan era un choque en la curva 12, que no tenía salida, y eso fue lo que sucedió; con éxito, porque el asturiano terminaría ganando la carrera. Luego de la denuncia de Piquet Jr., que solicitó inmunidad a la FIA para revelar la trampa, comenzó una investigación que terminó con el director deportivo de Renault Flavio Briatore suspendido de por vida de la Fórmula 1 y el director ejecutivo Pat Symonds, por cinco años. Alonso, que no tenía noción del plan, no recibió castigo.

Carlos Sainz, el último vencedor en Singapur. (Foto: F1 Latam)

Los ganadores en el Gran Premio de Singapur