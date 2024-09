Las dos grandes preocupaciones que se llevó Berti post triunfo sobre Defensa

El departamento de prensa de Independiente Rivadavia, siempre de impecable labor, entregó la formación del equipo para el encuentro ante Defensa y Justicia en tiempo y forma, como lo hace habitualmente. En la defensa, Alfredo Berti designó a Luciano Abecasis como lateral derecho, y en ese lugar figuraba el ex River Plate y Godoy Cryz en el flyer que se publicó en las redes sociales del club.

El tema es que Luciano Abecasis no saltó al terreno de juego. El defensor sintió una molestia en la entrada en calor, y por precaución, en un consenso entre jugador, cuerpo técnico y médicos del club decidieron no arriesgarlo. En su lugar arrancó Ruiz Díaz, que venía relegado con Martín Cicotello, cumpliendo con una aceptable labor: "Nunca es bueno jugar por la baja de un compañero pero es lo que tocó y por suerte pude hacer bien las cosas. Luciano me habló en la previa", dijo el 41.

Burgos duró 17 minutos en cancha.

Pero las malas no quedaron ahí: a los 17 minutos de un incipiente primer tiempo, Esteban Burgos sintió un fuerte dolor tras rechazar una pelota y pidió el cambio de inmediato, dejando su lugar para el estreno en la Lepra de Sheyko Studer: "Me dio un pinchazo y tuve que parar de inmediato. Me da mucha bronca porque tuve que salir rápido. Ahora tocará hacerme los estudios para ver qué tipo de lesión es", dijo post triunfo el zaguero.

Ambas bajas son las dos preocupaciones que se llevó Alfredo Berti en su cabeza luego de la necesaria victoria ante Defensa y Justicia. Si bien habrá una semana hasta el duelo contra Banfield, será clave determinar que lesiones tiene cada jugador para poder ver los plazos de recuperación. A ellos hay que sumar a Diego Tonetto, también desgarrado, quién no estará ante el Taladro en la próxima jornada.