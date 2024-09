Godoy Cruz: poco tiempo y muchas bajas para visitar a Unión en Santa Fe

El empate de Godoy Cruz ante Sarmiento de Junín del pasado domingo en el estadio Malvinas Argentinas dejó algo más que el sinsabor por no poder sumar de a tres en casa. Entre lesiones y sanciones, Daniel Oldrá deberá reinventar, una vez más, el equipo que visitará a Unión en Santa Fe este domingo a partir de las 20 por la fecha 15 de la Liga Profesional.

Con seguridad, Lucas Arce no podrá ser de la partida. El lateral derecho llegó a la quinta amarilla ante el Verde y deberá parar de manera obligada. En la lógica del puesto por puesto, su lugar debería ser ocupado por Facundo Ardiles, aunque el Gato ha probado en algún momento a Mateo Mendoza en esa zona.

Al Gato ya se le borró la sonrisa.

El tema con Mendoza es que, si Federico Rasmussen no se recupera, deberá ocupar un lugar en la zona de centrales junto con Pier Barrios. El Flaco, referente y fundamental para Oldrá, tuvo que salir en el último partido y hace tiempo que no está al 100% desde lo físico. Por eso, su presencia este viernes contra Unión es un total interrogante que dependerá de la evolución en los pocos días que tiene por delante.

Pero esa no es la única duda con respecto al panorama de bajas: el Indio Fernández sigue con su maldito tobillo que lo tiene a maltraer y tampoco estaría ante el Tatengue. El uruguayo no fue ni al banco de suplentes contra Sarmiento y si no evoluciona en tiempo récord, tampoco estará en la próxima fecha.

Con este panorama desolador, un probable equipo para medirse ante el Tatengue sería con Franco Petroli en el arco, Facundo Ardiles, Pier Barrios, Mateo Mendoza y Elías Pereyra, Bruno Leyes, Vicente Poggi y Gonzalo Ábrego, Facundo Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea.