Atento, Maipú: las dos bajas sensibles de Gimnasia para un duelo clave

Luego de afrontar sus respectivos encuentros por la Primera Nacional el fin de semana, Maipú y Gimnasia empiezan a preparar el clásico local del próximo domingo en el Omar Higinio Sperdutti. El derbi ha tomado una gran relevancia para ambos conjuntos, ya que los dos necesitan una victoria para acomodarse en sus respectivas zonas en la recta final de la fase inicial. Para este compromiso, el Lobo tendrá dos bajas sensibles, que ya fueron apuntadas por el Cruzado.

Uno de los jugadores clave que no estará a disposición de Ezequiel Medrán será Nazareno Solís. El delantero sufrió un desgarro ante Mitre de Santiago del Estero y ya se perdió el duelo ante Gimnasia y Tiro de Salta del viernes. El ex Boca Juniors no llegará con los tiempos de recuperación y se perderá el choque ante el Botellero.

Nazareno Solís y Maximiliano Padilla no estarán ante Maipú. (Prensa GyE)

Otra de las grandes ausencias que tendrá el entrenador de Gimnasia será la de Maximiliano Padilla, capitán y referente del Mensana, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla ante los Blanquiceleste y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, el adiestrador estará obligado a meter mano en el once y buscar alternativas para volver a sumar de a tres.

El Lobo lleva cinco partidos sin victorias (tres empates, dos derrotas y sólo un par de tantos a favor), quedó cuarto con 52 unidades y está a tres puntos del líder, Nueva Chicago. Por su parte, Maipú volvió a sonreír tras ganarle 2-0 a Gimnasia de Jujuy, pero aún se mantiene fuera de los puestos de reducido, por lo que será necesario un triunfo en el derbi.