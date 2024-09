Santero brilló en la Copa de Oro pero una denuncia puso en duda su triunfo

Julián Santero cerró el domingo con una sonrisa de oreja a oreja. El mendocino tuvo un bautismo demoledor en la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera en San Luis pero su triunfo quedó en suspenso por una denuncia de Esteban Gini, quién se quejó al término de la velada. El mendocino, a bordo de su Ford Mustang, se quedó con la serie más rápida de la mañana del domingo, largó primero en la final y cruzó la meta en esa misma posición, mientras que José Manuel Urcera (Mustang) y Facundo Ardusso (Camaro) completaron el podio.

"Es muy bueno arrancar este último tramo del campeonato de esta manera y creo que si seguimos por este camino seremos protagonistas a la hora del título. Aunque prefiero la cautela y seguir paso a paso", dijo Santero, tras quedar líder de la tabla general con 70 puntos. Lo de la cautela está bien aplicarlo, porque mientras los ganadores celebraron, Gini terminó elaborando su denuncia por irregularidades en los autos que quedaron en los tres primeros lugares del podio.

El mendocino brilló en San Luis (prensa ACTC).

"Esos autos no están bien y me quiero sacar la duda. Hice un gran esfuerzo junto con el equipo para poner el auto en reglamento. Considero que mi coche está muy bien, pero no fui rápido en el parcial de recta en todo el fin de semana. Entonces, o me voy del equipo por que no están haciendo las cosas bien o los otros autos tiene alguna irregularidad. Estoy seguro que no tienen las cosas en regla y me quiero sacar la duda", fue la queja de Gini a Carburando (TyC Sports).

Ahora, será tarea del departamento técnico, que deberá evaluar la situación propuesta por el piloto de Toyota y dar una respuesta. Por ahora, el resultado final quedó en suspenso hasta que se analicen los dos reclamos. Mientras tanto, el calendario seguirá con la segunda fecha de la Copa de Oro, a celebrase en Paraná (29 de septiembre).