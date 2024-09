Canelo venció a Berlanga por puntos y le dio un mensaje al mundo del boxeo: “Soy el…”

Saúl 'Canelo' Álvarez venció este sábado por decisión unánime al puertorriqueño Édgar Berlanga para retener sus tres títulos mundiales de la división súper mediana. El mexicano, de 34 años, se adjudicó dos tarjetas a favor por 118-109 y una por 117-110, para retener los cinturones de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo.

El Canelo habló tras la victoria

Canelo llegó a 62 victorias, 39 por nocaut, con dos derrotas y dos empates; Berlanga sufrió su primer revés, luego de 22 triunfos, 17 por la vía rápida. Una vez finalizado el combate, el público se rindió ante la tremenda categoría del tapatío quien dejó bien en claro quien manda: “Ahora qué van a decir, enfrento a peleadores más jóvenes. Soy el mejor boxeador del mundo”.

Luego, le dedicó unas palabras a su rival: “Sigue trabajando, eres un buen peleador, entrena y algún día serás campeón” y de lña pelea en sí, analizó: “Uno sueña con el nocaut, al final de cuentas no se pudo dar pero hicimos una gran pelea, desarrollamos una gran pelea arriba del cuadrilátero y me siento muy contento y agradecido con toda la gente que vino a apoyarme. […]".

"Yo a esta división o subo como ellos, pero mi experiencia, mis habilidades boxísticas salen a flote al final de cuentas. Yo disfruté mucho, él se me acercó al último, me ofreció una disculpa, me dijo que se sentía mal por como actuó y ese tipo de cosas, le dije ‘no pasa nada, entiendo la situación en la que estabas y no pasa nada. Es un deporte y vamos para adelante’", agregó.

Por último, avisó que ahora se tomará un buen descanso: "Espero que sigan disfrutando varios años de peleas del Canelo. (Por ahora) Voy a descansar, extrañé mucho a mi familia en esta ocasión más que nunca. Saludos a todos, gracias por el apoyo que me brindan, espero que hayan disfrutado de esta pelea, que viva México y los latinos”.