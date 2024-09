La leyenda argentina que quedó fuera del top 5 de Thierry Henry de mejores futbolistas

Cuando se piensa en las grandes figuras del fútbol mundial de las décadas de 1990 y del 2000, uno de los nombres que nunca pueden faltar es el de Thierry Henry. Leyenda del Mónaco (ganador de la Ligue 1), el Arsenal (integró el legendario equipo de los "Invencibles" de la temporada 2003/04) y el Barcelona (campeón de la Champions en 2009), es considerado uno de los mejores jugadores franceses de la historia, habiendo ganado con la Selección de Francia el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000.

En conversación con el podcast “The Greatest Game”, fue consultado el último día acerca de los 5 futbolistas más grandes de todos los tiempos. Si bien incluyó a un argentino en la lista, dejó afuera a otro de los grandes ídolos de la Selección. "Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Michael Laudrup", fueron los elegidos de Tití.

Lionel Messi quedó fuera del top 5 de Thierry Henry. (Foto: @Argentina)

Es decir que, increíblemente, Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador indiscutido en toda la historia del fútbol, no entra siquiera entre los 5 favoritos de Henry. Esto es aún más sorprendente cuando se tiene en cuenta que ambos compartieron equipo en el Barça durante tres temporadas entre 2007 y 2010, habiendo ganado juntos 7 títulos, entre los que que se destacan 2 Ligas Españolas, una Champions y un Mundial de Clubes.

Además, despertó mucho asombro que eligiera a Laudrup en la selecta lista, un nombre que no suele estar muy presente en el imaginario colectivo. Nacido en Copenhague, Dinamarca, en 1964, es conocido como "El Gran Danés" y desarrolló su carrera como futbolista profesional entre 1982 y 1998, habiendo jugado en grandes clubes como Lazio, Juventus, Barcelona y Real Madrid y Ajax. Ganó 15 títulos, destacándose una Intercontinental en el '85 con la Juve, una Champions con el Barça en el '92 y una Confederaciones con la Selección danesa en el '95.

"Nunca lo he entendido. Ha sido un jugador muy subestimado… Cuando hablas de fútbol caviar, su nombre debería estar ahí", explicó Henry acerca de su elección. Sin embargo, no dio ninguna razón por la cual no incluyó a Messi en el top 5, con quien no se conoce que haya tenido ningún problema a lo largo de su carrera, sino más bien todo lo contrario.