El fastidio de Diego Martínez por la derrota por "detalles" de Boca ante Racing: "Lo que más bronca me da es...."

La inconsistencia en el rendimiento de Boca y la pésima racha como visitante del equipo dirigido por Diego Martínez se dieron cita este sábado en el Cilindro de Avellaneda, donde el Xeneize lo ganaba 1-0 y terminó perdiéndolo 2-1.

Una derrota dura que lo aleja de los primeros puestos de la Liga Profesional, que se produjo a pesar de que para el DT el rendimiento del equipo no fue malo. Según Martínez, el encuentro se definió por detalles y la realidad es que cuando mejor estaba Boca y había abierto el marcador, un mal pase de Sergio Romero determinó el empate. Otra salida en falso del arquero facilitó el segundo de la Academia, que se llevó un triunfo vital.

En conferencia de prensa, Diego Martínez reconoció su fastidio por el resultado, precisamente por considerar que su equipo jugó bien. "Tengo bronca. Creo que en el balance el equipo hizo un buen partido. Lograr la ventaja en esta cancha no es fácil, con la autoridad con la que el equipo lo logró. Luego del empate el partido se emparejó pero la búsqueda siguió siendo la misma", sostuvo.

La bronca de Diego Martínez

Luego, agregó: "En el segundo tiempo, con un muy buen control. Nos faltó quizás profundizar un poco más, pero con un muy buen control el equipo se sentía cómodo. El rival intentó variantes desde el sistema, poniendo un volante más como Baltazar Rodríguez y el equipo seguía teniendo un buen control de juego y generando superioridad por dentro. La verdad es que con detalles, da mucha bronca irse con las manos vacías. Pero esto es fútbol y trataremos que esos detalles la próxima vez estén a favor nuestro".

Sobre los "detalles" o errores por los cuales se terminó declinando el partido, el DT de Boca evitó responsabilizar a sus dirigidos. "Da bronca, pero es lo que toca. Hay que mirar para adelante y no buscar responsables. Acá los responsables somos todos. Sí que en ese detalle necesitaremos estar más justos, para que no vuelvan a suceder. Porque en el fútbol argentino donde hay tanta paridad es difícil enfrentar a un equipo que es muy intenso. Aún así, desde esa intensidad, el equipo lograba salir de situaciones con buen juego. Lo que más bronca me da es no poder sostener un par de minutos más lo bien que el equipo lo estaba haciendo y poder utilizar quizás el momento del rival a favor nuestro, para poder seguir creciendo".

Por último, Martínez volvió a insistir sobre qué es lo que más lo fastidió del partido y cerró: "No sostener la ventaja es lo que más bronca me da. Cuando no obtenés un buen resultado, la bronca dura la noche y un rato del otro día. Ya a partir del lunes, encararemos la semana larga como lo hacemos siempre, pensando en el partido importante que tenemos en casa para obtener los 3 puntos".