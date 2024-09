Lampe opinó sobre la decisión de Vargas de hacer el gol tras su grave lesión: “Si es un compañero mío…”

Carlos Lampe fue protagonista de una polémica que todavía sigue teniendo repercusión en el partido que la Selección de Bolivia disputó con Chile y que ganó en Santiago. El arquero sufrió una rotura del tendón de Aquiles tras recibir un pase hacia atrás, lo que permitió a Eduardo Vargas marque el empate 1-1 para la Roja.

La acción del chileno tuvo numerosas críticas hacia el atacante, y el ex Boca habló desde la clínica donde fue operado sobre lo ocurrido y reveló que hasta el momento no hubo llamado de Vargas: "No me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron, yo queriendo dar un pase, no pude darlo".

"Se me inmovilizó, me tuve que tirar al piso. Es la primera vez que me lesiono en mi carrera. Ahí ni atinás a agarrar la pelota, hice un control bueno y se me abre una línea de pase, justamente al central que me la pasó. Controlé, apoyo el pie derecho y sentí el latigazo, levanté la mano para que sepan la magnitud", dijo en diálogo con el diario Olé.

Luego dijo que no le reprocha lo hecho: "Imaginate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas. Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Desde lejos lo podés ver como resbalón, como dijo Ricardo, como otra cosa".

"Pero él estaba muy cerca, sé que se dio cuenta de mi gravedad, y quizá escuchó, porque sonó fuertísimo, fue un latigazo y se oyó en el momento. Yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles. Apenas ingresaron los médicos, me preguntaron qué me había pasado y yo les dije 'me rompí el tendón'", recordó.

Por último, señaló: "Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores".