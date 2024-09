La tremenda sentencia del Bichi Borghi sobre Lionel Scaloni: "Se transformó en un..."

La derrota de la Selección argentina ante Colombia en el marco de la fecha 8 de la Eliminatorias sudamericanas sno impidió que el equipo de Lionel Scaloni se mantenga en la cima de la tabla de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 ni tampoco que sigue recibiendo elogios, como el de este viernes, por parte de Claudio Borghi.

La derrota ante Colombia se constituyó apenas en la séptima del ciclo del oriundo de Pujato, que inició con un interinato hasta consolidar el proyecto, que daría sus frutos con cuatro títulos. En este marco, Borghi comenzó su elogio recordando este inicio: "Desde que veo fútbol, Argentina jamás tuvo un técnico interino. Cuando cambiaron al DT, la Selección estaba sin cabeza y nadie quería agarrar".

Claudio Borghi sabe lo que es dirigir Eliminatorias sudamericanas.

Luego, el campeón del mundo en México 1986 agregó: "Se transformó en un técnico extraordinario, está postulado a mejor del mundo y tiene muy claro lo que debe hacer".

En ese sentido, recordó los cuestionamientos que él mismo recibió por haber respaldado a Scaloni cuando era criticado. "Me criticaron porque dije que no parecía argentino, ya que no tomó venganza de quienes decían que no podía estar", expresó.

Por último, en una charla con TNT Sports por CNN Radio, Borghi también rescató a los jugadores y al cuerpo técnico que rodea a Scaloni, integrado por Aimar, Ayala y Samuel, entre otros. "Tiene un equipo de trabajo extraordinario y una cantidad de jugadores que en otro lugar no hay".