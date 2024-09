El sincericidio de Franco Colapinto tras el accidente sufrido en la FP1 de GP de Azerbaiyán: "Fue un..."

Luego de finalizado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto realizó un balance de su tarea y reconoció que cometió un pequeño, pero error, en la FP1 cuando golpeó uno de los muros del circuito de Bakú. Expresó que eso le quitó confianza, pero que ya quedó atrás por lo que termina siendo positivo el viernes para el piloto de Williams.

La palabra de Colapinto sobre el accidente en Bakú

"Los héroes del día son los mecánicos, quienes hicieron un trabajo increíble para poner el auto otra vez en pista en la segunda práctica. No almorzaron, estuvieron a fondo y estoy muy agradecido a ellos que me permitieron girar”, dijo Colapinto en la zona mixta, donde además agregó: “Fue un pequeño error, fue chiquito, menos que el de Monza diría, pero acá no perdona".

"Una lástima la rotura del auto, pero ya pasó. La FP2 fue positiva, venía mejorando mucho mi tiempo, hasta que le toqué la pared en el castillo. Le estoy dando besos a los muros. Pero bueno, me estoy acostumbrando todavía, es un circuito complicado sigo agarrando ritmo y confianza de apoco", siguió.

Para cerrar, Colapinto explicó: "Esa confianza que en un circuito callejero llega de a poco y cuando tocas el muro se va rápido. Ir a poco de nuevo. El auto está andando bien, tenemos que entender la degradación de los neumáticos, que se sobrecalientan mucho las traseras, hay muchas curvas de tracción y se patina un poco”.

Este sábado, desde las 5.30 (de Argentina), afrontará la tercera tanda de entrenamientos y luego (a partir de las 9) rendirá el primer gran examen del fin de semana en la qualy. El domingo, desde las 8 de Argentina, disputará la carrera de 51 giros.