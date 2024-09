Moretti liquidó a Lammens y reveló por qué podría sacarle el carnet de San Lorenzo: “Se la tiene que bancar”

El próximo sábado, desde las 15, San Lorenzo afrontará un partico clave en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón, que acumula dos triunfos al hilo, recibirá a Vélez que es el puntero en soledad del actual torneo de la Liga Profesional. En la previa del encuentro, el presidente del club habló de todo.

Entre los temas que tocó en su charla con Radio La Red, Marcelo Moretti no dudó en apuntar, una vez más, contra Matías Lammens. Además de referirse a los chats que se filtraron, el actual mandamás de la institución reveló que podría quitarle el carnet de socio.

Lammens podría sufrir la quita de su carnet de socio.

"Está operando constantemente desde que ganamos las elecciones, él fue mi rival político y él no se banca que yo esté haciendo auditorías. No se banca que esas auditorías refleje resultados que no le van a gustar", comenzó el actual directivo de San Lorenzo ante los micrófonos.

Posteriormente, sobre la posible sanción que podría caerle a Lammens, Moretti añadió: "No se banca que vaya al Tribunal de Ética y Disciplina y que seguramente termine con la quita del carnet. Se lo tiene que bancar porque el club que heredamos es un desastre, tiene una condena social y no puede entrar a la cancha".

"Me manda mensajes y yo no los abro", reconoció. A su vez, contó que hace tiempo no habla con Lammens y Tinelli porque ambos le hicieron muy mal al club: "Son personas que han hecho una gestión totalmente nefasta en San Lorenzo. Pero no lo digo yo, la condena social que tienen es pública y notoria".