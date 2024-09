Marcelo Gallardo borró a uno de los referentes de River para el partido ante Atlético Tucumán

River Plate se prepara para enfrentar este viernes a Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional. Se trata del partido previo al duelo trascendental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que será afrontado por el entrenador Marcelo Gallardo con un mix entre los habituales titulares y otros relevos que tendrán su oportunidad.

El entrenador ya dio la lista de convocados para dicho compromiso, la cual cuenta nuevamente con la exclusión de Ramiro Funes Mori, el marcador central que está claramente relegado en la consideración del DT. También quedaron afuera Daniel Zabala, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Lo del experimentado marcador central sorprende ya que no puede constituirse como una alternativa ni aún en un contexto de variantes. Los dos centrales titulares, Germán Pezzella y Paulo Díaz, fueron convocados por sus respectivas selecciones (el chileno jugó todos los minutos) y no partirían desde el arranque (aunque Pezzella tiene chances). En su reemplazo podrían estar Federico Gattoni y González Pires. Aún así, Funes Mori no logró hacerse un lugar entre los suplentes.

El ganador de la Copa Libertadores 2015 con River regresó a mediados de 2023 con rodaje el ligas de menor competencia. Comenzó siendo titular pero luego perdió el puesto y le costó recuperarlo. Lo logró sobre finales del año pasado y jugó con continuidad con el entrenador Martín Demichelis, hasta que una lesión de rodilla lo marginó por 4 meses de la competencia.

Funes Mori no cuenta con los minutos deseados desde su regreso a River. (Foto: archivo)

La llegada de Gallardo de vuelta a River, quien sacó su mejor versión futbolística al punto de ser considerado en la Selección argentina, generó una luz de esperanza para el marcador central. Sin embargo, la gestión del Muñeco lejos está de generarle esperanzas. En cambio, nuevamente decidió excluirlo de la convocatoria como lo hizo para la vuelta ante Talleres y los partidos frente a Newell’s e Independiente.

Por el momento, Funes Mori ha disputado 18 partidos desde que regresó a River, de los cuales 17 fueron con Martín Demichelis, 10 de ellos como titular). Apenas uno disputó con Gallardo, el encuentro ante Gimnasia de La Plata en el que sumó todos los minutos.