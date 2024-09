La historia de la escudería Williams, el gigante dormido de la Fórmula 1 que Colapinto quiere despertar

Franco Colapinto se prepara para correr su segunda carrera desde su llegada a la Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán y, precisamente, en el circuito de Bakú. La expectativa alrededor suyo tras un 12º puesto en Monza es grande y el director del equipo James Vowles no se ahorró elogios para con el argentino, que quedó a dos posiciones de conseguir sus primeros puntos. Con Alex Albon y Colapinto en sus monoplazas, y ya sin Logan Sargent, la escudería británica sueña con volver a protagonizar la Fórmula 1 como hizo en los 80 y 90. Las nuevas generaciones han visto el dominio de Mercedes y Red Bull, pero el equipo de Colapinto tiene una huella indeleble en el Gran Circo y sigue siendo la segunda escudería más laureada, solo detrás de Ferrari.

Frank Williams, fundador, falleció en noviembre de 2021.

En la década del 70, un ex piloto inglés llamado Frank Williams empezó a gestar su propio proyecto para incorporar a la Fórmula 1: un auto y un equipo. Después de varios intentos fallidos y años de trabajo, se asoció con Patrick Head y diseñaron el primer auto original del equipo que entonces se llamó Williams Grand Prix Engineering. En el Gran Premio de España de 1977 hicieron su debut y dos años después, en el GP de Gran Bretaña, de la mano del piloto suizo Clay Regazzoni, obtuvieron su primera victoria. Luego también festejó su compañero Alan Jones. Y a ese 1979 de primeras alegrías le sucedieron años rotundamente exitosos.

En 1980, el australiano Alan Jones ganó el primer Campeonato de Pilotos del equipo y Williams además obtuvo el Campeonato de Constructores. Entre esa década y la siguiente, la escudería de Grove también celebró los trofeos de constructores en 1981, 1982, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997. Y en el plano de los pilotos, los corredores de Williams fueron campeones en 1982, 1987, 1992, 1993, 1996 y 1997. Un dominio impresionante en una época en la que se repartía los títulos con Ferrari y McLaren. Cinco de los nueve trofeos del equipo fueron con el motor de Renault y los que en Grove acumularon éxitos fueron los siguientes pilotos: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve.

Colapinto y Vowles, la nueva sociedad de Williams. (Foto: archivo)

En 1997, Williams alcanzó las 100 victorias gracias al triunfo de Jacques Villeneuve en el Gran Premio de Gran Bretaña. Solo Red Bull, Mercedes y Ferrari tienen esa cantidad de triunfos y ese mismo año el equipo conquistó su noveno Campeonato de Constructores; algo inédito, hasta que igualó la marca Ferrari en el 2000. Desde entonces, Williams sufrió un increíble declive a nivel resultados: en 1998, con el motor Mecachrome, terminaron 3º y en 1999, con otro motor, Supertec, 5º. Ya en el 2000, empezó un descenso pronunciado, signado por problemas financieros y porque se agudizaron los problemas de salud de Frank Williams, entre otros motivos. Entre el 2004 y el 2023, aunque alternó algunas temporadas más satisfactorias, Williams terminó en el podio del Campeonato de Constructores solo en 2014 y 2015.

Los últimos años estuvieron atravesados por la gestión de Claire Williams, la hija del fundador del equipo, que no logró hacer resurgir a la escudería y cosechó últimos puestos en 2018, 2019 y 2020. En el año de la pandemia de Covid-19, el icónico equipo vivió tiempos turbulentos que acabaron con Williams siendo vendido al grupo Dorilton Capital por problemas financieros y por finalizar su contrato con el sponsor ROCKiT y con Claire Williams fuera del directorio. Por Grove pasaron pilotos como Nico Rosberg, Valtteri Bottas y George Russell, tres que no pudieron festejar mucho durante su paso por Williams pero que sí cosecharon victorias una vez que se mudaron a Mercedes. Y también estuvo Felipe Massa. Conductores de renombre que no pudieron devolverle a Williams la gloria de los años 80 y 90.

Claire Williams dejó el equipo en 2020, tras años de malos resultados. (Foto: Motorsport)

El 2023 terminó con Williams en el 9º puesto del Campeonato de Constructores y este año tampoco comenzó bien, lo que derivó en el despido de Logan Sargeant. Fue esa la puerta de entrada para que Franco Colapinto ingresara a la Fórmula 1 y Argentina se entusiasmara otra vez con un piloto nacional en el Gran Circo. Colapinto tendrá la ardua tarea de ayudar a un equipo legendario de la Fórmula 1, que sigue siendo el más laureado (9 Campeonatos) después de Ferrari (16) y se ilusionó con un 9º y un 12º puesto en el último Gran Premio de Monza, a volver a las primeras posiciones. Los obstáculos son varios y los escollos se llaman Max Verstappen, Lando Norris y compañía. Pero la esperanza existe y Argentina será su principal fanático.