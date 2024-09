La fuerte decisión de Bastian Demichelis tras la ida de su padre de River

Luego de la salida de River, Martín Demichelis consiguió trabajo rápido y se sumó a Monterrey de México. Desde su ida no han pasado dos meses y el entrenador tuvo que tomar una importante decisión familiar que involucra a su hijo Bastian, que juega en la Octava División del club de Núñez.

Ante esto, Evangelina Anderson confirmó que se marchará a México sin su hijo: "Bastian se queda. Está construyendo su propia carrera futbolística, igual que su papá que se fue con 14 años de Córdoba, pero con la diferencia de que Martín se vino solo y él se queda con toda mi familia".

"Voy a venir bastante. Cuando Wanda (Nara) dejó a Valentino, dije 'yo no podría'. Nunca digas nunca... Tiene 15 años, sé que va a estar bien y está muy contenido por mi familia y por River. No podría cortarle las alas. Lo decidió él y estoy muy orgullosa", agregó y contó que con el hijo de Maxi "son mejores amigos".

Por último, evitó profundizar sobre la situación, aunque sus gestos dejaron en claro que no le gusto nada cómo se dio todo en Núñez: "Es muy íntimo lo que vivimos. Así como él no opina públicamente de mi carrera, yo no opino de nada de la de él. Perdón".